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Чемпионат мира
02 июля 2026, 01:36 | Обновлено 02 июля 2026, 01:38
287
0

Игрок сборной Англии: «Ты просто пасуешь ему и наблюдаешь. Фантастика»

Эллиот Андерсон был поражен перфомансом Гарри Кейна

02 июля 2026, 01:36 | Обновлено 02 июля 2026, 01:38
287
0
Игрок сборной Англии: «Ты просто пасуешь ему и наблюдаешь. Фантастика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эллиот Андерсон
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Полузащитник «Ноттингем Форест» и сборной Англии Эллиот Андерсон эмоционально прокомментировал победу над ДР Конго в 1/16 финала ЧМ-2026. Европейская команда проигрывала по ходу матча, но совершила камбэк (2:1).

Героем матча стал форвард сборной Англии Гарри Кейн, который за 11 минут оформил дубль.

«Это было действительно круто, получил огромное удовольствие. Матч выдался нервным, но мы держались вместе. Как по мне, мы сыграли хорошо. Счет на табло перед перерывом был не совсем таким, на какой мы рассчитывали, хотя игра нам давалась – просто никак не удавалось забить тот самый гол. Тем не менее, мы полностью верили друг в друга и не теряли оптимизма.

Дубль Гарри Кейна? Это что-то невероятное. Честно говоря, играть с ним в одной команде – это особые ощущения. Ты просто отдаешь ему мяч и наблюдаешь, как он делает свое дело. Когда мяч наконец затрепетал в сетке ворот, облегчение было просто колоссальным.

Это что-то невероятное, не хватит слов, чтобы это описать. Просто фантастика. Я работал ради этого всю свою карьеру, и оказаться здесь – на такой сцене, на таком уровне – это действительно особенный момент.

Мексика? Вероятно, это будет один из лучших матчей в карьере – сыграть против Мексики в Мехико. Будет горячо. Для нас это станет колоссальным испытанием, так что мы принимаемся за работу и, надеюсь, сможем пройти дальше.

Трансфер в «Манчестер Сити»? Пока не уверен на сто процентов. Сегодня у меня была единственная задача – помочь своей стране и выйти в следующий раунд. Теперь, когда дело сделано, можно немного выдохнуть и разобраться с этим», – сказал Андерсон.

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Эллиот Андерсон сборная ДР Конго по футболу сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу Гарри Кейн
Андрей Витренко Источник: BBC
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