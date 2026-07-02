Лидер ЛНЗ рассказал об изменении тактики команды на сборах
Геннадий Пасич – о зарубежном этапе подготовки к старту сезона
Один из ведущих игроков ЛНЗ Геннадий Пасич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о заграничном сборе подопечных Виталия Пономарева.
«Если раньше мы играли по схеме 3-5-2, то теперь перешли на более атакующую 4-3-3. Какая мне больше импонирует? Неважно, ведь обе заточены на доминирование, и для меня главное – играть и приносить пользу команде.
Важно, что наши спарринг-партнеры тоже вскоре будут выступать в еврокубках. К сожалению, в первом контрольном поединке с хорватским «Хайдуком» не победили, потому что не воспользовались тремя голевыми моментами. Зато в поединке с более статусным австрийским «Штурмом» реабилитировались, реализовав практически все угрозы у ворот команды из Граца. Очень эффективно сыграли в переходной фазе, искусно используя пространство.
Конечно, это не может не радовать, ведь уже в конце июля состоится исторический дебют ЛНЗ в Лиге конференций. Поэтому нужно быть готовыми сыграть на максимуме».
Ранее стало известно, что ЛНЗ получит солидное усиление перед стартом в Лиге конференций.
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