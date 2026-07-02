Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер ЛНЗ рассказал об изменении тактики команды на сборах
Чемпионат мира
02 июля 2026, 00:12 | Обновлено 02 июля 2026, 01:04
195
0

Лидер ЛНЗ рассказал об изменении тактики команды на сборах

Геннадий Пасич – о зарубежном этапе подготовки к старту сезона

02 июля 2026, 00:12 | Обновлено 02 июля 2026, 01:04
195
0
Лидер ЛНЗ рассказал об изменении тактики команды на сборах
ФК ЛНЗ. Геннадий Пасич
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Один из ведущих игроков ЛНЗ Геннадий Пасич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о заграничном сборе подопечных Виталия Пономарева.

«Если раньше мы играли по схеме 3-5-2, то теперь перешли на более атакующую 4-3-3. Какая мне больше импонирует? Неважно, ведь обе заточены на доминирование, и для меня главное – играть и приносить пользу команде.

Важно, что наши спарринг-партнеры тоже вскоре будут выступать в еврокубках. К сожалению, в первом контрольном поединке с хорватским «Хайдуком» не победили, потому что не воспользовались тремя голевыми моментами. Зато в поединке с более статусным австрийским «Штурмом» реабилитировались, реализовав практически все угрозы у ворот команды из Граца. Очень эффективно сыграли в переходной фазе, искусно используя пространство.

Конечно, это не может не радовать, ведь уже в конце июля состоится исторический дебют ЛНЗ в Лиге конференций. Поэтому нужно быть готовыми сыграть на максимуме».

Ранее стало известно, что ЛНЗ получит солидное усиление перед стартом в Лиге конференций.

По теме:
У экс-капитана Вереса есть предложения от клубов УПЛ и ПФЛ
Экс-арбитр ФИФА: «Можно утверждать, что на Кейне было нарушение»
Оболонь рассчитывает на 7-8 новичков
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Геннадий Пасич учебно-тренировочные сборы инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Бокс | 01 июля 2026, 02:12 37
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину

Гассиев будет повышен до статуса чемпиона WBA, сообщил Сиеста

Минус Андреева. Крейчикова выбила чемпионку РГ и вышла в 3-й круг Уимблдона
Теннис | 01 июля 2026, 21:26 12
Минус Андреева. Крейчикова выбила чемпионку РГ и вышла в 3-й круг Уимблдона
Минус Андреева. Крейчикова выбила чемпионку РГ и вышла в 3-й круг Уимблдона

Барбора выбила пятую ракетку мира в трех сетах и сыграет с Николой Бартунковой

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
Футбол | 01.07.2026, 06:43
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Теннис | 01.07.2026, 11:20
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Дотянуть до серии пенальти. Бабич дал прогноз на матч Бельгия – Сенегал
Футбол | 01.07.2026, 22:51
Дотянуть до серии пенальти. Бабич дал прогноз на матч Бельгия – Сенегал
Дотянуть до серии пенальти. Бабич дал прогноз на матч Бельгия – Сенегал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
01.07.2026, 07:18 45
Футбол
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
30.06.2026, 07:57 3
Футбол
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
30.06.2026, 07:32 2
Футбол
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
01.07.2026, 09:22 21
Футбол
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
01.07.2026, 15:02 6
Футбол
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
01.07.2026, 21:44 11
Бокс
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
01.07.2026, 05:59 3
Бокс
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
30.06.2026, 05:45 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем