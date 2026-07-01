ЛНЗ получит солидное усиление перед стартом в Лиге конференций
Мухаррем Яшари вернулся в расположение черкасского клуба после матчей в сборной Косово
Черкасский ЛНЗ сможет рассчитывать на одного из ключевых игроков в поединках второго раунда Лиги конференций. Об этом сообщило ТаТоТаке.
Подопечные Виталия Пономарева находятся в Словении, где проводят тренировочные сборы и готовятся к противостоянию с бельгийским «Гентом».
В среду, 1 июля, к черкасскому клубу присоединился полузащитник сборной Косово Мухаррем Яшари. Легионер получил от тренерского штаба дополнительные дни отпуска из-за пребывания в лагере национальной команды, где имел физические нагрузки на 13 дней дольше одноклубников.
Яшари в ближайшее время вернется к тренировкам и сможет помочь команде в первой официальной игре нового сезона, которая состоится 23 июля.
Полузащитник провел 22 матча в сезоне, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. В июне Мухаррем помог своей сборной одолеть Андорру (3:0) в товарищеской игре.
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