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Чемпионат мира
01 июля 2026, 23:32 | Обновлено 01 июля 2026, 23:47
217
0

ВИДЕО. Как Сенегал вышел вперед в матче 1/16 финала ЧМ против Бельгии

Хабиб Диарра открыл счет на 25-й минуте встречи, 1:0 в пользу сенегальцев

01 июля 2026, 23:32 | Обновлено 01 июля 2026, 23:47
217
0
ВИДЕО. Как Сенегал вышел вперед в матче 1/16 финала ЧМ против Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Сенегала вышла вперед в матче 1/16 финала чемпионата мира – 2026 против Бельгии.

На 25-й минуте счет открыл Хабиб Диарра – 1:0 в пользу сенегальцев.

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Диарра удачно сыграл на добивании после того, как Исмаила Сарр попал в штангу.

Встреча Сенегала и Бельгии стартовала 1 июля в 23:00 по Киеву на Люмен Филд в Сиэттле. Победитель этой пары в 1/8 финала поборется либо с США, либо с Боснией.

❗️ ВИДЕО. Как Сенегал вышел вперед в матче 1/16 финала ЧМ против Бельгии

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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