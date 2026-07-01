ВИДЕО. Как Сенегал вышел вперед в матче 1/16 финала ЧМ против Бельгии
Хабиб Диарра открыл счет на 25-й минуте встречи, 1:0 в пользу сенегальцев
Сборная Сенегала вышла вперед в матче 1/16 финала чемпионата мира – 2026 против Бельгии.
На 25-й минуте счет открыл Хабиб Диарра – 1:0 в пользу сенегальцев.
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Диарра удачно сыграл на добивании после того, как Исмаила Сарр попал в штангу.
Встреча Сенегала и Бельгии стартовала 1 июля в 23:00 по Киеву на Люмен Филд в Сиэттле. Победитель этой пары в 1/8 финала поборется либо с США, либо с Боснией.
❗️ ВИДЕО. Как Сенегал вышел вперед в матче 1/16 финала ЧМ против Бельгии
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