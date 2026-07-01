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Бельгия
01.07.2026 23:00 – перерыв 0 : 1
Сенегал
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Чемпионат мира
01 июля 2026, 23:00 | Обновлено 01 июля 2026, 23:45
2169
0

Бельгия – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала чемпионата мира 2026

01 июля 2026, 23:00 | Обновлено 01 июля 2026, 23:45
2169
0
Бельгия – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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1 июля сборные Бельгии и Сенегала сыграют матч 1/16 финала чемпионата мира – 2026.

Поединок состоится на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. Матч начнётся в 23:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер Бельгии — Руди Гарсия. Сборную Сенегала тренирует Пап Буна Тиав.

Победитель этой пары в 1/8 финала встретится с США или Боснией и Герцеговиной.

Бельгия – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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