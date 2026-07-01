Чемпионат мира01 июля 2026, 23:00 | Обновлено 01 июля 2026, 23:45
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Бельгия – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала чемпионата мира 2026
01 июля 2026, 23:00 | Обновлено 01 июля 2026, 23:45
2169
0
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1 июля сборные Бельгии и Сенегала сыграют матч 1/16 финала чемпионата мира – 2026.
Поединок состоится на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. Матч начнётся в 23:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер Бельгии — Руди Гарсия. Сборную Сенегала тренирует Пап Буна Тиав.
Победитель этой пары в 1/8 финала встретится с США или Боснией и Герцеговиной.
Бельгия – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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