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Чемпионат мира
01 июля 2026, 22:42 |
282
0

Куртуа войдет в тройку вратарей по количеству матчей на чемпионатах мира

Больше бельгийца сыграли только Нойер и Льорис

01 июля 2026, 22:42 |
282
0
Куртуа войдет в тройку вратарей по количеству матчей на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа
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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа сыграет 19-й матч на чемпионатах мира.

Произойдет это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Сенегала.

19 матчей Куртуа на мировых первенствах станут повторением третьего результата среди вратарей в истории турнира (Фернандо Муслера, 19).

Только два голкипера сыграли на мундиалях больше бельгийца: Мануэль Нойер (23) и Уго Льорис (20).

Вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира (с учетом игры Бельгия – Сенегал)

  • 23 – Мануэль Нойер (Германия)
  • 20 – Уго Льорис (Франция)
  • 19 – Фернандо Муслера (Уругвай)
  • 19 – Тибо Куртуа (Бельгия)
  • 18 – Клаудио Таффарел (Бразилия)
  • 18 – Зепп Майер (ФРГ)
  • 17 – Икер Касильяс (Испания)
  • 17 – Питер Шилтон (Англия)
  • 17 – Фабьен Бартез (Франция)
  • 17 – Дино Дзофф (Италия)

Отметим также, что в составе сборной Сенегала Исмаила Сарр станет новым рекордсменом по количеству сыгранных матчей на мундиалях (11).

Игроки сборной Сенегала с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира

  • 11 – Исмаила Сарр
  • 10 – Идрисса Гуйе
  • 9 – Калиду Кулибали
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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