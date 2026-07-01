Куртуа войдет в тройку вратарей по количеству матчей на чемпионатах мира
Больше бельгийца сыграли только Нойер и Льорис
Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа сыграет 19-й матч на чемпионатах мира.
Произойдет это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Сенегала.
19 матчей Куртуа на мировых первенствах станут повторением третьего результата среди вратарей в истории турнира (Фернандо Муслера, 19).
Только два голкипера сыграли на мундиалях больше бельгийца: Мануэль Нойер (23) и Уго Льорис (20).
Вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира (с учетом игры Бельгия – Сенегал)
- 23 – Мануэль Нойер (Германия)
- 20 – Уго Льорис (Франция)
- 19 – Фернандо Муслера (Уругвай)
- 19 – Тибо Куртуа (Бельгия)
- 18 – Клаудио Таффарел (Бразилия)
- 18 – Зепп Майер (ФРГ)
- 17 – Икер Касильяс (Испания)
- 17 – Питер Шилтон (Англия)
- 17 – Фабьен Бартез (Франция)
- 17 – Дино Дзофф (Италия)
Отметим также, что в составе сборной Сенегала Исмаила Сарр станет новым рекордсменом по количеству сыгранных матчей на мундиалях (11).
Игроки сборной Сенегала с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира
- 11 – Исмаила Сарр
- 10 – Идрисса Гуйе
- 9 – Калиду Кулибали
19 - Porteros con más presencias en la historia de la Copa del Mundo:— OptaJose (@OptaJose) July 1, 2026
🇩🇪 Manuel Neuer: 23
🇫🇷 Hugo Lloris: 20
🇺🇾 Fernando Muslera: 19
🇧🇪 THIBAUT COURTOIS: 19 🆕
Olimpo. pic.twitter.com/UvZbIcllja
Porteros con más partidos en Copa del Mundo👇— Only Stats (@TheGoatStats) July 1, 2026
1️⃣Manuel Neuer 🇩🇪 23
2️⃣Hugo Lloris 🇫🇷 20
3️⃣THIBAUT COURTOIS 🇧🇪 19 🆕
4️⃣Fernando Muslera 🇺🇾 19
5️⃣Claudio Taffarel 🇧🇷 18
6️⃣Sepp Maier 🇩🇪 18
7️⃣Iker Casillas 🇪🇸 17
8️⃣Peter Shilton 🏴 17
9️⃣Fabien Barthez 🇫🇷 17
🔟Dino Zoff 🇮🇹 17… pic.twitter.com/82G8Zo5IpY
🇸🇳 Joueurs ayant disputé le plus de rencontres avec le Sénégal à la Coupe du Monde :— Stats Foot (@Statsdufoot) July 1, 2026
11- ISMAILA SARR
10- IDRISSA GUEYE
9- Kalidou Coulibaly #BELSEN
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