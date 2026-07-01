Де Брюйне vs Мане. Бельгия и Сенегал выбрали составы на матч 1/8 финала ЧМ

В среду, 1 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Бельгии и Сенегала.

Команды сыграют на стадионе «Lumen Field» в Сиэтле, стартовый свисток главного арбитра Саида Мартинеса прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

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Наставники команд – Руди Гарсия и Пап Тиав – определились со стартовыми составами на этот поединок. Бельгийский вингер Кевин де Брюйне и сенегалец Садио Мане выйдут на поле с первых минут.

Победитель этого противостояния на стадии 1/8 финала сыграет против сильнейшего в паре США – Босния и Герцеговина.

Бельгия: Куртуа, Кастань, Мехеле, Теат, Де Кейпер, Тилеманс, Ванекен, Троссард, де Брюйне, Доку, де Кателаре

Сенегал: Диав, Якобс, Ниакате, Сисс, Диатта, Диара, Папе Гуе, Идрисса Гуе, Ндиае, Сарр, Мане

Стартовые составы матча чемпионата мира Бельгия – Сенегал: