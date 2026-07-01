Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Де Брюйне vs Мане. Бельгия и Сенегал выбрали составы на матч 1/8 финала ЧМ
Чемпионат мира
01 июля 2026, 22:02 | Обновлено 01 июля 2026, 22:23
177
0

Де Брюйне vs Мане. Бельгия и Сенегал выбрали составы на матч 1/8 финала ЧМ

Поединок за выход в 1/8 финала чемпионата мира состоится 1 июля в 23:00 по киевскому времени

01 июля 2026, 22:02 | Обновлено 01 июля 2026, 22:23
177
0
Де Брюйне vs Мане. Бельгия и Сенегал выбрали составы на матч 1/8 финала ЧМ
Кевин де Брюйне vs Садио Мане
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В среду, 1 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Бельгии и Сенегала.

Команды сыграют на стадионе «Lumen Field» в Сиэтле, стартовый свисток главного арбитра Саида Мартинеса прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд – Руди Гарсия и Пап Тиав – определились со стартовыми составами на этот поединок. Бельгийский вингер Кевин де Брюйне и сенегалец Садио Мане выйдут на поле с первых минут.

Победитель этого противостояния на стадии 1/8 финала сыграет против сильнейшего в паре США – Босния и Герцеговина.

Бельгия: Куртуа, Кастань, Мехеле, Теат, Де Кейпер, Тилеманс, Ванекен, Троссард, де Брюйне, Доку, де Кателаре

Сенегал: Диав, Якобс, Ниакате, Сисс, Диатта, Диара, Папе Гуе, Идрисса Гуе, Ндиае, Сарр, Мане

Стартовые составы матча чемпионата мира Бельгия Сенегал:

По теме:
Кейн догнал Пушкаша по количеству голов за национальные сборные
Кейн стал вторым лучшим европейским бомбардиром на ЧМ и ЧЕ
Кейн стал 7-м игроком в истории ЧМ, который в 4+ матчах отмечался 2+ голами
ЧМ-2026 по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Сенегала по футболу Кевин Де Брюйне Садио Мане Руди Гарсия Пап Тиав стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Футбол | 01 июля 2026, 09:22 20
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо

Клуб продлит соглашение с Пономаренко и включит в него соответствующую оговорку

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
Футбол | 01 июля 2026, 06:43 2
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет

Игнатенко покинул клуб

«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
Футбол | 01.07.2026, 19:49
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
Дубль новичка. Харьков забил шесть голов Карабаху
Футбол | 01.07.2026, 16:15
Дубль новичка. Харьков забил шесть голов Карабаху
Дубль новичка. Харьков забил шесть голов Карабаху
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Бокс | 01.07.2026, 06:32
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
30.06.2026, 05:45 9
Бокс
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
01.07.2026, 08:02 9
Футбол
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
29.06.2026, 22:55
Футбол
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
30.06.2026, 09:32 8
Футбол
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
30.06.2026, 20:23 94
Теннис
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
01.07.2026, 11:20 12
Теннис
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
30.06.2026, 07:10 1
Футбол
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
30.06.2026, 07:57 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем