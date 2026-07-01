Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кейн стал вторым лучшим европейским бомбардиром на ЧМ и ЧЕ
Чемпионат мира
01 июля 2026, 21:44 |
529
0

Кейн стал вторым лучшим европейским бомбардиром на ЧМ и ЧЕ

Впереди англичанина в рейтинге только Криштиану Роналду

01 июля 2026, 21:44 |
529
0
Кейн стал вторым лучшим европейским бомбардиром на ЧМ и ЧЕ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал вторым лучшим европейским бомбардиром на чемпионатах мира и Европы.

После дубля в ворота ДР Конго в матче 1/16 финала ЧМ-2026 Кейн имеет в своем активе 20 забитых мячей на главных турнирах (13 – чемпионат мира, 7 – чемпионат Европы).

Лишь один европейский игрок забивал больше Кейна – португалец Криштиану Роналду (24).

Европейские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира и чемпионатах Европы

  • 24 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 20 – Гарри Кейн (Англия)
  • 19 – Мирослав Клозе (Германия)
  • 19 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 18 – Герд Мюллер (ФРГ)

Голы Гарри Кейна на чемпионатах мира/Европы (20)

  • ЧМ-2026: ДР Конго (дубль)
  • ЧМ-2026: Панама
  • ЧМ-2026: Хорватия (дубль)
  • ЧЕ-2024: Нидерланды
  • ЧЕ-2024: Словакия
  • ЧЕ-2024: Дания
  • ЧМ-2022: Франция
  • ЧМ-2022: Сенегал
  • ЧЕ-2020: Дания
  • ЧЕ-2020: Украина (дубль)
  • ЧЕ-2020: Германия
  • ЧМ-2018: Колумбия
  • ЧМ-2018: Панама (хет-трик)
  • ЧМ-2018: Тунис (дубль)
По теме:
Де Брюйне vs Мане. Бельгия и Сенегал выбрали составы на матч 1/8 финала ЧМ
Кейн догнал Пушкаша по количеству голов за национальные сборные
Кейн стал 7-м игроком в истории ЧМ, который в 4+ матчах отмечался 2+ голами
чемпионат мира по футболу сборная Англии по футболу статистика Гарри Кейн сборная ДР Конго по футболу ЧМ-2026 по футболу Криштиану Роналду
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько стоит новая форма Шахтера
Футбол | 01 июля 2026, 15:31 10
Стало известно, сколько стоит новая форма Шахтера
Стало известно, сколько стоит новая форма Шахтера

Клуб представил новые комплекты формы

Юрий ВЕРНИДУБ: «Эта команда меня очень разочаровала»
Футбол | 01 июля 2026, 20:02 0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Эта команда меня очень разочаровала»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Эта команда меня очень разочаровала»

Тренер – о ЧМ-2026

«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
Футбол | 01.07.2026, 07:18
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
Футбол | 01.07.2026, 06:43
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Бокс | 01.07.2026, 03:44
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
30.06.2026, 07:10 1
Футбол
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
30.06.2026, 20:23 94
Теннис
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
29.06.2026, 22:55
Футбол
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
01.07.2026, 07:59 17
Футбол
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
30.06.2026, 07:35 8
Бокс
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
30.06.2026, 03:22 2
Футбол
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
01.07.2026, 15:02 6
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика
01.07.2026, 08:02 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем