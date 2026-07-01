Кейн стал вторым лучшим европейским бомбардиром на ЧМ и ЧЕ
Впереди англичанина в рейтинге только Криштиану Роналду
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал вторым лучшим европейским бомбардиром на чемпионатах мира и Европы.
После дубля в ворота ДР Конго в матче 1/16 финала ЧМ-2026 Кейн имеет в своем активе 20 забитых мячей на главных турнирах (13 – чемпионат мира, 7 – чемпионат Европы).
Лишь один европейский игрок забивал больше Кейна – португалец Криштиану Роналду (24).
Европейские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира и чемпионатах Европы
- 24 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 20 – Гарри Кейн (Англия)
- 19 – Мирослав Клозе (Германия)
- 19 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 18 – Герд Мюллер (ФРГ)
Голы Гарри Кейна на чемпионатах мира/Европы (20)
- ЧМ-2026: ДР Конго (дубль)
- ЧМ-2026: Панама
- ЧМ-2026: Хорватия (дубль)
- ЧЕ-2024: Нидерланды
- ЧЕ-2024: Словакия
- ЧЕ-2024: Дания
- ЧМ-2022: Франция
- ЧМ-2022: Сенегал
- ЧЕ-2020: Дания
- ЧЕ-2020: Украина (дубль)
- ЧЕ-2020: Германия
- ЧМ-2018: Колумбия
- ЧМ-2018: Панама (хет-трик)
- ЧМ-2018: Тунис (дубль)
Joueurs européens ayant inscrit le plus de buts dans un tournoi majeur (Coupe du Monde + EURO) :— Stats Foot (@Statsdufoot) July 1, 2026
24 🇵🇹 Cristiano Ronaldo
20 🏴 HARRY KANE
19 🇩🇪 Miroslav Klose
19 🇫🇷 Kylian Mbappé
18 🇩🇪 Gerd Müller #ANGRDC
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