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  4. Четыре варианта. Где может продолжить карьеру Гуцуляк
Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 21:11 |
3584
0

Четыре варианта. Где может продолжить карьеру Гуцуляк

География дальнейшей карьеры – большая

01 июля 2026, 21:11 |
3584
0
Четыре варианта. Где может продолжить карьеру Гуцуляк
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк
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Как стало известно Sport.ua, недавний лидер «Полесья» Алексей Гуцуляк продолжит карьеру в Турции, ОАЭ («Аль-Васл»), Саудовской Аравии или Испании, где десять лет назад уже выступал на правах аренды за резервную команду «Вильярреала».

Вчера у 28-летнего Гуцуляка закончился контракт с «Полесьем», поэтому в новый клуб он перейдет бесплатно.

Ранее воспитанник львовского футбола выступал за «Карпаты», «Десну» и «Днепр-1». В составе сборной Украины Алексей Гуцуляк провел 16 матчей, забил 6 мячей и отдал 3 результативных передачи.

Сегодня футболист попрощался с «Полесьем» на своей странице в Инстаграм.

Также стало известно, что теперь уже бывший одноклубник Гуцуляка после возможно своего лучшего сезона в карьере имеет два варианта за рубежом.

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Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Алексей Гуцуляк инсайд свободный агент
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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