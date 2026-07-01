Четыре варианта. Где может продолжить карьеру Гуцуляк
География дальнейшей карьеры – большая
Как стало известно Sport.ua, недавний лидер «Полесья» Алексей Гуцуляк продолжит карьеру в Турции, ОАЭ («Аль-Васл»), Саудовской Аравии или Испании, где десять лет назад уже выступал на правах аренды за резервную команду «Вильярреала».
Вчера у 28-летнего Гуцуляка закончился контракт с «Полесьем», поэтому в новый клуб он перейдет бесплатно.
Ранее воспитанник львовского футбола выступал за «Карпаты», «Десну» и «Днепр-1». В составе сборной Украины Алексей Гуцуляк провел 16 матчей, забил 6 мячей и отдал 3 результативных передачи.
Сегодня футболист попрощался с «Полесьем» на своей странице в Инстаграм.
Также стало известно, что теперь уже бывший одноклубник Гуцуляка после возможно своего лучшего сезона в карьере имеет два варианта за рубежом.
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