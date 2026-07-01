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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 17:47 | Обновлено 01 июля 2026, 18:32
1948
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У лидера Полесья есть два варианта продолжения карьеры за границей

Через полгода Александр Андриевский может покинуть Житомир в статусе свободного агента

01 июля 2026, 17:47 | Обновлено 01 июля 2026, 18:32
1948
3 Comments
У лидера Полесья есть два варианта продолжения карьеры за границей
ФК Полесье. Александр Андриевский
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Как стало известно Sport.ua, центральным полузащитником «Полесья» Александром Андриевским серьезно заинтересовались два турецких клуба. Они могут воспользоваться тем, что контракт футболиста истекает 31 декабря (гипотетически хавбек уже сейчас имеет право подписать предварительное соглашение с другой командой).

32-летний Андриевский последние полтора сезона провел в составе «Полесья». За это время он сыграл за «волков» 48 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.

Ранее воспитанник столичного футбола выступал за «Металлист», «Горняк-Спорт», «Динамо», «Черноморец» и «Зарю», а также защищал цвета всех сборных Украины — от U-17 до национальной.

По итогам прошлого сезона «Полесье» впервые в истории стало бронзовым призером УПЛ.

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инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ свободный агент Полесье Житомир Александр Андриевский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Бабенка хай ще забере з собою
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Андрієвський народився в 1994р. 
2001-2007 - в структурі Динамо (Київ).
2008-2009 - "Атлет" (Київ).
2009-2015 - Металіст (Харків). (2014 - Гірник-Спорт).
2015-2025 - Динамо (Київ). (2016-2017 - Чорноморець, 2017-2018 - Зоря).
із 2025р. - Полісся.
----   ----   ---
Це інфа для особливих, які часто міряються своїми напівпісюнчиками.))
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0
писака , Андрієвський вихованець харківського футболу учи матчасть.
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0
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