У лидера Полесья есть два варианта продолжения карьеры за границей

Как стало известно Sport.ua, центральным полузащитником «Полесья» Александром Андриевским серьезно заинтересовались два турецких клуба. Они могут воспользоваться тем, что контракт футболиста истекает 31 декабря (гипотетически хавбек уже сейчас имеет право подписать предварительное соглашение с другой командой).

32-летний Андриевский последние полтора сезона провел в составе «Полесья». За это время он сыграл за «волков» 48 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.

Ранее воспитанник столичного футбола выступал за «Металлист», «Горняк-Спорт», «Динамо», «Черноморец» и «Зарю», а также защищал цвета всех сборных Украины — от U-17 до национальной.

По итогам прошлого сезона «Полесье» впервые в истории стало бронзовым призером УПЛ.