У лидера Полесья есть два варианта продолжения карьеры за границей
Через полгода Александр Андриевский может покинуть Житомир в статусе свободного агента
Как стало известно Sport.ua, центральным полузащитником «Полесья» Александром Андриевским серьезно заинтересовались два турецких клуба. Они могут воспользоваться тем, что контракт футболиста истекает 31 декабря (гипотетически хавбек уже сейчас имеет право подписать предварительное соглашение с другой командой).
32-летний Андриевский последние полтора сезона провел в составе «Полесья». За это время он сыграл за «волков» 48 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.
Ранее воспитанник столичного футбола выступал за «Металлист», «Горняк-Спорт», «Динамо», «Черноморец» и «Зарю», а также защищал цвета всех сборных Украины — от U-17 до национальной.
По итогам прошлого сезона «Полесье» впервые в истории стало бронзовым призером УПЛ.
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2001-2007 - в структурі Динамо (Київ).
2008-2009 - "Атлет" (Київ).
2009-2015 - Металіст (Харків). (2014 - Гірник-Спорт).
2015-2025 - Динамо (Київ). (2016-2017 - Чорноморець, 2017-2018 - Зоря).
із 2025р. - Полісся.
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Це інфа для особливих, які часто міряються своїми напівпісюнчиками.))