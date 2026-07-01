Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
Англичане переиграли ДР Конго со счетом 2:1 и далее сыграют со сборной Мексики
Сборная Англии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира 2026.
1 июля англичане вырвали победу у команды ДР Конго со счетом 2:1 благодаря дублю Гарри Кейна.
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В 1/8 финала ЧМ-2026 Англия сыграет с Мексикой, которая в ночь на 1 число выбила Эквадор (2:0). Мексика и Англия образовали четвертую пару 1/8 финала мундиаля.
Уже определившиеся пары 1/8 финала ЧМ-2026: Парагвай – Франция, Канада – Марокко, Бразилия – Норвегия, Мексика – Англия.
Англия завершила групповой этап на первом месте квартета L после побед над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0), а также ничьей с Ганой (0:0).
Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 1 июля
Англия – ДР Конго – 2:1
Голы: Кейн, 75, 86 – Сипенга, 7
Видеообзор матча
Сетка плей-офф ЧМ-2026
Пары 1/16 финала ЧМ-2026:
- 28.06. 22:00. ЮАР – Канада – 0:1
- 29.06. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1
- 29.06. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)
- 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)
- 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2
- 01.07. 00:00. Франция – Швеция – 3:0
- 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор – 2:0
- 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго – 2:1
- 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал
- 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина
- 02.07. 22:00. Испания – Австрия
- 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия
- 03.07. 06:00. Швейцария – Алжир
- 03.07. 21:00. Австралия – Египет
- 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
- 04.07. 04:30. Колумбия – Гана
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