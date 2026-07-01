Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
Чемпионат мира
01 июля 2026, 21:25 | Обновлено 01 июля 2026, 22:11
4113
2

Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала

Англичане переиграли ДР Конго со счетом 2:1 и далее сыграют со сборной Мексики

01 июля 2026, 21:25 | Обновлено 01 июля 2026, 22:11
4113
2 Comments
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Англии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира 2026.

1 июля англичане вырвали победу у команды ДР Конго со счетом 2:1 благодаря дублю Гарри Кейна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/8 финала ЧМ-2026 Англия сыграет с Мексикой, которая в ночь на 1 число выбила Эквадор (2:0). Мексика и Англия образовали четвертую пару 1/8 финала мундиаля.

Уже определившиеся пары 1/8 финала ЧМ-2026: Парагвай – Франция, Канада – Марокко, Бразилия – Норвегия, Мексика – Англия.

Англия завершила групповой этап на первом месте квартета L после побед над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0), а также ничьей с Ганой (0:0).

Чемпионат мира 2026. 1/16 финала, 1 июля

Англия – ДР Конго – 2:1

Голы: Кейн, 75, 86 – Сипенга, 7

Видеообзор матча

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Пары 1/16 финала ЧМ-2026:

  • 28.06. 22:00. ЮАР – Канада – 0:1
  • 29.06. 20:00. Бразилия – Япония – 2:1
  • 29.06. 23:30. Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4)
  • 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко – 1:1 (пен. 2:3)
  • 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия – 1:2
  • 01.07. 00:00. Франция – Швеция – 3:0
  • 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор – 2:0
  • 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго – 2:1
  • 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал
  • 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина
  • 02.07. 22:00. Испания – Австрия
  • 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия
  • 03.07. 06:00. Швейцария – Алжир
  • 03.07. 21:00. Австралия – Египет
  • 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
  • 04.07. 04:30. Колумбия – Гана

Инфографика

По теме:
Де Брюйне vs Мане. Бельгия и Сенегал выбрали составы на матч 1/8 финала ЧМ
Кейн догнал Пушкаша по количеству голов за национальные сборные
Кейн стал вторым лучшим европейским бомбардиром на ЧМ и ЧЕ
сборная Англии по футболу сборная Мексики по футболу ЧМ-2026 по футболу статистические расклады сборная ДР Конго по футболу Гарри Кейн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(51)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье обратилось к Зинченко, который оказался не нужен Аяксу
Футбол | 01 июля 2026, 16:21 10
Полесье обратилось к Зинченко, который оказался не нужен Аяксу
Полесье обратилось к Зинченко, который оказался не нужен Аяксу

Житомирский клуб намекнул на возвращение в Премьер-лигу защитника сборной Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
Футбол | 01 июля 2026, 06:43 2
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет

Игнатенко покинул клуб

Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Бокс | 01.07.2026, 03:44
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Бокс | 01.07.2026, 02:12
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Юрий ВЕРНИДУБ: «Эта команда меня очень разочаровала»
Футбол | 01.07.2026, 20:02
Юрий ВЕРНИДУБ: «Эта команда меня очень разочаровала»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Эта команда меня очень разочаровала»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Мексиканці вам не збірна Конго, заруба буде знатна
Ответить
+3
Ну ще три Європи і все. Сьогодні є питання чи бельгійці справляться. І тим більше боснійці із американцями. Це б було щось нечувано і шкідливо для організаторів. От шість із шістнадцяти. Ну якби не німці із голадцями, то б було половину Європи.
Ответить
0
Популярные новости
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
01.07.2026, 07:59 17
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
30.06.2026, 07:10 1
Футбол
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
30.06.2026, 07:32 2
Футбол
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
01.07.2026, 08:15 17
Бокс
«Пусть не звонит мне». Модрич отреагировал на возвращение Моуриньо в Реал
«Пусть не звонит мне». Модрич отреагировал на возвращение Моуриньо в Реал
29.06.2026, 21:09
Футбол
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
Известно мнение Усика по поводу реванша с Верховеном
01.07.2026, 05:59 2
Бокс
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
30.06.2026, 09:32 8
Футбол
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
29.06.2026, 22:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем