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  4. Месси нашел для Барселоны нового форварда, который заменит Левандовски
Испания
04 июля 2026, 03:32 |
303
0

Месси нашел для Барселоны нового форварда, который заменит Левандовски

Аргентинец считает, что это по силам Мартинесу из «Интера»

04 июля 2026, 03:32 |
303
0
Месси нашел для Барселоны нового форварда, который заменит Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Аргентинский футболист Лионель Месси может стать ключевой фигурой в трансферных планах «Барселоны».

По информации испанских СМИ, аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес рассматривается как главная альтернатива Роберту Левандовски, который покинул клуб и переехал в США. Сам Месси уже посоветовал Мартинесу, который является его одноклубником по сборной, выбрать «Барселону».

Лаутаро имеет контракт с «Интером» до 2029 года и является капитаном команды. В прошлом сезоне он провел 41 матч, в которых забил 22 гола и отдал шесть результативных передач.

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Лаутаро Мартинес Лионель Месси трансферы Ла Лиги трансферы трансферы Серии A Интер Милан Барселона
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
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