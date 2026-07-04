Месси нашел для Барселоны нового форварда, который заменит Левандовски

Аргентинский футболист Лионель Месси может стать ключевой фигурой в трансферных планах «Барселоны».

По информации испанских СМИ, аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес рассматривается как главная альтернатива Роберту Левандовски, который покинул клуб и переехал в США. Сам Месси уже посоветовал Мартинесу, который является его одноклубником по сборной, выбрать «Барселону».

Лаутаро имеет контракт с «Интером» до 2029 года и является капитаном команды. В прошлом сезоне он провел 41 матч, в которых забил 22 гола и отдал шесть результативных передач.