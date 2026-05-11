Лаутаро обошел Дибалу в списке лучших аргентинских бомбардиров Серии А

Аргентинский нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес забил свой 132-й гол в итальянской Серии А.

Произошло это в выездном матче 36 тура против Лацио.

Благодаря этому голу Лаутаро Мартинес вышел на четвертое место в списке лучших аргентинских бомбардиров в истории Серии А, опередив Пауло Дибалу, в активе которого 131 забит мяч.

Теперь нападающего Интера опережают лишь три аргентинца: Габриэль Батистута (183), Эрнан Креспо (153) и Омар Сивори, выступавший как за сборную Аргентины, так и за сборную Италии (147).

Аргентинские футболисты, забившие 100+ голов в итальянской Серии А