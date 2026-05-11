Лаутаро обошел Дибалу в списке лучших аргентинских бомбардиров Серии А
Вспомним всех футболистов из Аргентины со 100+ голами в чемпионате Италии
Аргентинский нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес забил свой 132-й гол в итальянской Серии А.
Произошло это в выездном матче 36 тура против Лацио.
Благодаря этому голу Лаутаро Мартинес вышел на четвертое место в списке лучших аргентинских бомбардиров в истории Серии А, опередив Пауло Дибалу, в активе которого 131 забит мяч.
Теперь нападающего Интера опережают лишь три аргентинца: Габриэль Батистута (183), Эрнан Креспо (153) и Омар Сивори, выступавший как за сборную Аргентины, так и за сборную Италии (147).
Аргентинские футболисты, забившие 100+ голов в итальянской Серии А
- 183 – Габриэль Батистута (Фиорентина, Рома, Интер)
- 153 – Эрнан Креспо (Парма, Лацио, Интер, Милан, Дженоа)
- 147 – Омар Сивори (Ювентус, Наполи)
- 132 – Лаутаро Мартинес (Интер)
- 131 – Пауло Дибала (Палермо, Ювентус, Рома)
- 125 – Гонсало Игуаин (Наполи, Ювентус, Милан)
- 121 – Мауро Икарди (Сампдория, Интер)
- 117 – Абель Бальбо (Удинезе, Рома, Парма, Фиорентина)
