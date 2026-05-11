11 мая 2026, 23:56 | Обновлено 12 мая 2026, 01:01
Лаутаро обошел Дибалу в списке лучших аргентинских бомбардиров Серии А

Вспомним всех футболистов из Аргентины со 100+ голами в чемпионате Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Аргентинский нападающий миланского Интера Лаутаро Мартинес забил свой 132-й гол в итальянской Серии А.

Произошло это в выездном матче 36 тура против Лацио.

Благодаря этому голу Лаутаро Мартинес вышел на четвертое место в списке лучших аргентинских бомбардиров в истории Серии А, опередив Пауло Дибалу, в активе которого 131 забит мяч.

Теперь нападающего Интера опережают лишь три аргентинца: Габриэль Батистута (183), Эрнан Креспо (153) и Омар Сивори, выступавший как за сборную Аргентины, так и за сборную Италии (147).

Аргентинские футболисты, забившие 100+ голов в итальянской Серии А

  • 183 – Габриэль Батистута (Фиорентина, Рома, Интер)
  • 153 – Эрнан Креспо (Парма, Лацио, Интер, Милан, Дженоа)
  • 147 – Омар Сивори (Ювентус, Наполи)
  • 132 – Лаутаро Мартинес (Интер)
  • 131 – Пауло Дибала (Палермо, Ювентус, Рома)
  • 125 – Гонсало Игуаин (Наполи, Ювентус, Милан)
  • 121 – Мауро Икарди (Сампдория, Интер)
  • 117 – Абель Бальбо (Удинезе, Рома, Парма, Фиорентина)
