Лацио – Интер – 0:3. С забитым мячом Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Италии
9 мая состоялся поединок 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Лацио» на «Стадио Олимпико» принимал миланский «Интер».
Гости добыли победу со счетом 3:0.
Подопечные Киву подошли в игре в статусе чемпиона Италии и полностью его оправдали: разгромная победа со счетом 3:0 с точными ударами с исполнении Лаутаро Мартинеса. Петара Сучича и Генриха Мхитаряна.
«Интер» с 85 пунктами – первый. «Лацио» с 51 очком – восьмой.
Чемпионат Италии. 36-й тур
Лацио – Интер – 0:3
Голы: Лаутаро Мартинес, 6, Сучич, 39, Мхитарян, 76
