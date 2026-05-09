  4. Лацио – Интер – 0:3. С забитым мячом Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Лацио
09.05.2026 19:00 – FT 0 : 3
Интер Милан
09 мая 2026, 21:25 | Обновлено 09 мая 2026, 22:16
Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

9 мая состоялся поединок 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Лацио» на «Стадио Олимпико» принимал миланский «Интер».

Гости добыли победу со счетом 3:0.

Подопечные Киву подошли в игре в статусе чемпиона Италии и полностью его оправдали: разгромная победа со счетом 3:0 с точными ударами с исполнении Лаутаро Мартинеса. Петара Сучича и Генриха Мхитаряна.

«Интер» с 85 пунктами – первый. «Лацио» с 51 очком – восьмой.

Чемпионат Италии. 36-й тур

Лацио – Интер – 0:3

Голы: Лаутаро Мартинес, 6, Сучич, 39, Мхитарян, 76

Видео голов и обзор матча:

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Интер Милан), асcист Анж-Йоан Бонни.
59’
Алессио Романьоли (Лацио) получает красную карточку.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Сучич (Интер Милан), асcист Лаутаро Мартинес.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Маркус Тюрам.
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии 0
