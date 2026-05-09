  Лацио – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лацио – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок 36-го тура Серии А состоится 9 мая в 19:00 по Киеву

9 мая на «Стадио Олимпико» пройдет матч 36-го тура Серии А, в котором «Лацио» встретится с «Интером». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

«Лацио»

Команда воссоединилась прошлым летом с Сарри. Логика была понятной: именно он поднимал ее на второе место, правда, после вице-чемпионства не продержался и года. Сейчас от Маурисио ждали прогресса, и, казалось, этого будет добиться довольно просто, на фоне седьмого места в 2024/2025 и отсутствия еврокубковой нагрузки сейчас.

Вот только на этот раз в чемпионате пошел даже еще больший спад. И очков наберут римляне уже точно меньше, и выше нынешней восьмой позиции не поднимутся. Так что все мысли о финале Кубка, в который пробились, убрав с пути «Милан», «Болонью» и, по пенальти в полуфинале, «Аталанту». Чтобы в среду сыграть с нынешним оппонентом!

«Интер»

Клуб сейчас испытывает довольно противоречивые ощущения. С одной стороны, получилось вернуться на вершину, показав, что неудачи 2024/2025 не сломили, и уход опытного и успешного наставника, Симоне Индзаги, не стал ударом. Да, Киву наступал на свои грабли, и гранд мог добиться большего и на клубном чемпионате мира, и в Лиге чемпионов, и в Суперкубке. Но, главное, еще в прошлом туре оформили «скудетто».

Но при этом ну как в Милане могут игнорировать масштабный скандал, в котором судьи обвиняются в работе в пользу команды? Так можно и трофеев лишиться, и даже в Серию В спикировать. В любом случае, Киву будет непросто настроить команду на матч в столице. Да и нужно ли, или лидерам дадут отдохнуть, готовя к грядущей финальной встрече Кубка?

Статистика личных встреч

В последний раз столичный клуб выигрывал очный поединок еще в 2022-м году. После этого было шесть побед гранда из Милана, в том числе 2-0 в ноябре, и пара ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у Лаутаро Мартинеса и компании неплохие шансы на новый успех даже на выезде. Но ни им, ни хозяевам арены этот поединок уже не особенно и нужен. Ждем прагматичные «тотал меньше 3,0 голов» (коэффициент – 1,6).

Прогноз Sport.ua
Лацио
9 мая 2026 -
19:00
Интер Милан
Тотал меньше 3,0 1,6
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
