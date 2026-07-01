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Чемпионат мира
01 июля 2026, 20:59 | Обновлено 01 июля 2026, 21:02
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Кейн опередил Пеле в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира

Вспомним топ-10 лучших бомбардиров в истории мировых первенств

01 июля 2026, 20:59 | Обновлено 01 июля 2026, 21:02
1377
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Кейн опередил Пеле в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн забил 12-й и 13-й гол на чемпионатах мира.

Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной ДР Конго.

Благодаря этому забитому мячу Кейн догнал в списке лучших бомбардиров мундиалей легендарного бразильца Пеле (также 12).

Лишь 5 игроков в истории чемпионатов мира забили больше: Лионель Месси (19), Килиан Мбаппе (18), Мирослав Клозе (16), Роналдо (15) и Герд Мюллер (14). Жюст Фонтен забил 13 мячей.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира

  • 19 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 18 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 16 – Мирослав Клозе (Германия)
  • 15 – Роналдо (Бразилия)
  • 14 – Герд Мюллер (ФРГ)
  • 13 – Жюст Фонтен (Франция)
  • 13 – Гарри Кейн (Англия)
  • 12 – Пеле (Бразилия)
  • 11 – Шандор Кочиш (Венгрия)
  • 11 – Юрген Клинсманн (Германия)

Голы Гарри Кейна на чемпионатах мира (13)

  • 2026: ДР Конго (дубль)
  • 2026: Панама
  • 2026: Хорватия (дубль)
  • 2022: Франция
  • 2022: Сенегал
  • 2018: Колумбия
  • 2018: Панама (хет-трик)
  • 2018: Тунис (дубль)
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Заслужив. Але обігнав тільки через те, що зараз більше матчів
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