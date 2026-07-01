Кейн опередил Пеле в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира

Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн забил 12-й и 13-й гол на чемпионатах мира.

Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной ДР Конго.

Благодаря этому забитому мячу Кейн догнал в списке лучших бомбардиров мундиалей легендарного бразильца Пеле (также 12).

Лишь 5 игроков в истории чемпионатов мира забили больше: Лионель Месси (19), Килиан Мбаппе (18), Мирослав Клозе (16), Роналдо (15) и Герд Мюллер (14). Жюст Фонтен забил 13 мячей.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира

19 – Лионель Месси (Аргентина)

18 – Килиан Мбаппе (Франция)

16 – Мирослав Клозе (Германия)

15 – Роналдо (Бразилия)

14 – Герд Мюллер (ФРГ)

13 – Жюст Фонтен (Франция)

13 – Гарри Кейн (Англия)

12 – Пеле (Бразилия)

11 – Шандор Кочиш (Венгрия)

11 – Юрген Клинсманн (Германия)

Голы Гарри Кейна на чемпионатах мира (13)