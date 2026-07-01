Кейн опередил Пеле в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров в истории мировых первенств
Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн забил 12-й и 13-й гол на чемпионатах мира.
Произошло это в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной ДР Конго.
Благодаря этому забитому мячу Кейн догнал в списке лучших бомбардиров мундиалей легендарного бразильца Пеле (также 12).
Лишь 5 игроков в истории чемпионатов мира забили больше: Лионель Месси (19), Килиан Мбаппе (18), Мирослав Клозе (16), Роналдо (15) и Герд Мюллер (14). Жюст Фонтен забил 13 мячей.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
- 19 – Лионель Месси (Аргентина)
- 18 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 16 – Мирослав Клозе (Германия)
- 15 – Роналдо (Бразилия)
- 14 – Герд Мюллер (ФРГ)
- 13 – Жюст Фонтен (Франция)
- 13 – Гарри Кейн (Англия)
- 12 – Пеле (Бразилия)
- 11 – Шандор Кочиш (Венгрия)
- 11 – Юрген Клинсманн (Германия)
Голы Гарри Кейна на чемпионатах мира (13)
- 2026: ДР Конго (дубль)
- 2026: Панама
- 2026: Хорватия (дубль)
- 2022: Франция
- 2022: Сенегал
- 2018: Колумбия
- 2018: Панама (хет-трик)
- 2018: Тунис (дубль)
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