Известно, где пройдет WTA Finals 2026: за попадание борются две украинки

1 июля WTA объявила, что Итоговый турнир 2026 пройдет в теннисном центре Indian Wells Tennis Garden на хардовых кортах в Индиан-Уэллс (штат Калифорния) с 8 по 15 ноября.

Билеты уже доступны для предварительной продажи для отдельных групп, а в продажу для широкой публики поступят в четверг, 2 июля.

Изначально WTA Finals в этом году должен был пройти в Эр-Рияде согласно трехлетнему договору о сотрудничестве между WTA и Саудовской федерацией тенниса (2024–2026).

На Итоговом турнире WTA сыграют 8 лучших теннисисток сезона. Квалифицироваться на WTA Finals могут две украинские теннисистки – Элина Свитолина и Марта Костюк. Свитолина в LIVE-гонке занимает четвертое место, Костюк – восьмое.

Гонка на WTA Finals

Рейтинг обновлен по состоянию на 1 июля. Свитолина не выделена голубым, поскольку уже покинула Уимблдон-2026 – другие 7 теннисисток продолжают выступления на мейджоре в Великобритании