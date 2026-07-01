Известно, где пройдет WTA Finals 2026: за попадание борются две украинки
Итоговый турнир пройдет в Индиан-Уэллс – Свитолина и Костюк могут квалифицироваться
1 июля WTA объявила, что Итоговый турнир 2026 пройдет в теннисном центре Indian Wells Tennis Garden на хардовых кортах в Индиан-Уэллс (штат Калифорния) с 8 по 15 ноября.
Билеты уже доступны для предварительной продажи для отдельных групп, а в продажу для широкой публики поступят в четверг, 2 июля.
Изначально WTA Finals в этом году должен был пройти в Эр-Рияде согласно трехлетнему договору о сотрудничестве между WTA и Саудовской федерацией тенниса (2024–2026).
На Итоговом турнире WTA сыграют 8 лучших теннисисток сезона. Квалифицироваться на WTA Finals могут две украинские теннисистки – Элина Свитолина и Марта Костюк. Свитолина в LIVE-гонке занимает четвертое место, Костюк – восьмое.
Гонка на WTA Finals
Рейтинг обновлен по состоянию на 1 июля. Свитолина не выделена голубым, поскольку уже покинула Уимблдон-2026 – другие 7 теннисисток продолжают выступления на мейджоре в Великобритании
The Ultimate Stage is heading to Indian Wells 🇺🇸— wta (@WTA) July 1, 2026
From November 8 to 15, the world’s best will gather at one of tennis’ most iconic venues for the 2026 WTA Finals.
Eight singles players. Eight doubles teams. One season-defining stage.
Register now for tickets.
Indian Wells,… pic.twitter.com/kurbtvO1MQ
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