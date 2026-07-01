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WTA
01 июля 2026, 20:59 | Обновлено 01 июля 2026, 21:45
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0

Известно, где пройдет WTA Finals 2026: за попадание борются две украинки

Итоговый турнир пройдет в Индиан-Уэллс – Свитолина и Костюк могут квалифицироваться

01 июля 2026, 20:59 | Обновлено 01 июля 2026, 21:45
801
0
Известно, где пройдет WTA Finals 2026: за попадание борются две украинки
Getty Images/Global Images Ukraine
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1 июля WTA объявила, что Итоговый турнир 2026 пройдет в теннисном центре Indian Wells Tennis Garden на хардовых кортах в Индиан-Уэллс (штат Калифорния) с 8 по 15 ноября.

Билеты уже доступны для предварительной продажи для отдельных групп, а в продажу для широкой публики поступят в четверг, 2 июля.

Изначально WTA Finals в этом году должен был пройти в Эр-Рияде согласно трехлетнему договору о сотрудничестве между WTA и Саудовской федерацией тенниса (2024–2026).

На Итоговом турнире WTA сыграют 8 лучших теннисисток сезона. Квалифицироваться на WTA Finals могут две украинские теннисистки – Элина Свитолина и Марта Костюк. Свитолина в LIVE-гонке занимает четвертое место, Костюк – восьмое.

Гонка на WTA Finals

Рейтинг обновлен по состоянию на 1 июля. Свитолина не выделена голубым, поскольку уже покинула Уимблдон-2026 – другие 7 теннисисток продолжают выступления на мейджоре в Великобритании

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Элина Свитолина Марта Костюк Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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