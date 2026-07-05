Форвард Динамо, на которого положил глаз Костюк, получил вариант трансфера

Нападающий киевского «Динамо» Эрик Рамирес может продолжить карьеру в чемпионате Колумбии по футболу.

По информации источника, интерес к венесуэльскому нападающему проявляет «Америка де Кали», которая рассматривает возможность его подписания.

В настоящее время 27-летний футболист выступает на правах аренды за венесуэльский «Карабобо». Арендный договор с нападающим рассчитан до конца 2026 года.

На данный момент он провел 27 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну голевую передачу. Контракт нападающего действует до 31 декабря 2026 года.