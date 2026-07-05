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  4. Форвард Динамо, на которого положил глаз Костюк, получил вариант трансфера
Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 18:50 |
1411
0

Форвард Динамо, на которого положил глаз Костюк, получил вариант трансфера

Рамирес может перейти в Колумбию

05 июля 2026, 18:50 |
1411
0
Форвард Динамо, на которого положил глаз Костюк, получил вариант трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Рамирес
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Нападающий киевского «Динамо» Эрик Рамирес может продолжить карьеру в чемпионате Колумбии по футболу.

По информации источника, интерес к венесуэльскому нападающему проявляет «Америка де Кали», которая рассматривает возможность его подписания.

В настоящее время 27-летний футболист выступает на правах аренды за венесуэльский «Карабобо». Арендный договор с нападающим рассчитан до конца 2026 года.

На данный момент он провел 27 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну голевую передачу. Контракт нападающего действует до 31 декабря 2026 года.

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Динамо Киев аренда игрока чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Эрик Рамирес Карабобо чемпионат Венесуэлы по футболу Америка де Кали
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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