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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 17:53 | Обновлено 13 июня 2026, 17:54
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Костюк хочет видеть на сборах форварда-легионера

«Динамо» продолжает диалог с Эриком Рамиресом

13 июня 2026, 17:53 | Обновлено 13 июня 2026, 17:54
1560
2 Comments
Костюк хочет видеть на сборах форварда-легионера
Динамо. Эрик Рамерас
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Венесуэльский нападающий Эрик Рамирес может вернуться в киевское «Динамо».

По информации источника, 27-летний футболист, который на правах аренды выступает за венесуэльский «Карабобо», может вернуться в украинский клуб – вероятность этого остаточно высока, на летних сборах его хочет видеть главный тренер команды Игорь Костюк.

Арендное соглашение по форварду рассчитана до конца 2026 года.

В текущем сезоне на счету Эрика Рамиреса 25 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 1 голевой передачей.

Ранее стало известно, перейдет ли в «Динамо» Кендзера.

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Эрик Рамирес Динамо Киев Карабобо чемпионат Венесуэлы по футболу Игорь Костюк аренда игрока учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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Комментарии 2
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нащо?
Он, Мендоса - справжній форвард, який в збірній грає та забиває. А Раміреса навіть ніхто не розглядає.
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