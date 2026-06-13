Костюк хочет видеть на сборах форварда-легионера

Венесуэльский нападающий Эрик Рамирес может вернуться в киевское «Динамо».

По информации источника, 27-летний футболист, который на правах аренды выступает за венесуэльский «Карабобо», может вернуться в украинский клуб – вероятность этого остаточно высока, на летних сборах его хочет видеть главный тренер команды Игорь Костюк.

Арендное соглашение по форварду рассчитана до конца 2026 года.

В текущем сезоне на счету Эрика Рамиреса 25 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 1 голевой передачей.

Ранее стало известно, перейдет ли в «Динамо» Кендзера.