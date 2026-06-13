Костюк хочет видеть на сборах форварда-легионера
«Динамо» продолжает диалог с Эриком Рамиресом
Венесуэльский нападающий Эрик Рамирес может вернуться в киевское «Динамо».
По информации источника, 27-летний футболист, который на правах аренды выступает за венесуэльский «Карабобо», может вернуться в украинский клуб – вероятность этого остаточно высока, на летних сборах его хочет видеть главный тренер команды Игорь Костюк.
Арендное соглашение по форварду рассчитана до конца 2026 года.
В текущем сезоне на счету Эрика Рамиреса 25 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 1 голевой передачей.
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