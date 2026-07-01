ОФИЦИАЛЬНО. Финалист Кубка Украины попрощался с тремя игроками

Клуб Первой лиги и финалист Кубка Украины – «Чернигов» – объявил о прекращении сотрудничества с Джилиндо Безгубченко, Андреем Столярчуком и Никитой Тепляковым.

23-летний Безгубченко провел в составе «тигров» три сезона. За это время полузащитник сыграл 83 матча, в которых забил семь голов и отдал девять результативных передач. Контракт полузащитника завершился, поэтому он получил статус свободного агента.

21-летний вингер Столярчук присоединился к команде перед сезоном 2025/26. За год в команде он провел 22 матча и отличился двумя забитыми мячами. По истечении срока действия контракта стороны решили не продлевать сотрудничество.

25-летний Тепляков стал игроком «Чернигова» зимой 2026 года и провел 11 матчей в составе команды. По взаимному согласию сторон контракт между клубом и футболистом был расторгнут.

«Благодарим Джилиндо, Андрея и Никиту за профессионализм, преданность команде и вклад в выступления «Чернигова». Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых побед и достижении поставленных целей!» – сообщил клуб.