ВИДЕО. Сенсационное начало! ДР Конго забила в ворота Англии
На 7-й минуте забитым мячом отличился Брайан Кипенга
1 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и ДР Конго. Матч пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стадиум» в Атланте.
На 7-й минуте встречи ДР Конго сенсационно вышла вперед.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Свой первый гол за национальную команду забил вингер Брайан Кипенга. Также этот гол стал первым в истории ДР Конго в плей-офф чемпионатов мира.
ВИДЕО. Сенсационное начало! ДР Конго забила гол в ворота Англии
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Кулес» хочет видеть Цыганкова в каталонском клубе
Клуб продлит соглашение с Пономаренко и включит в него соответствующую оговорку