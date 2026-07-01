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Чемпионат мира
01 июля 2026, 19:15 | Обновлено 01 июля 2026, 20:18
1463
0

ВИДЕО. Сенсационное начало! ДР Конго забила в ворота Англии

На 7-й минуте забитым мячом отличился Брайан Кипенга

01 июля 2026, 19:15 | Обновлено 01 июля 2026, 20:18
1463
0
ВИДЕО. Сенсационное начало! ДР Конго забила в ворота Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
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1 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и ДР Конго. Матч пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стадиум» в Атланте.

На 7-й минуте встречи ДР Конго сенсационно вышла вперед.

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Свой первый гол за национальную команду забил вингер Брайан Кипенга. Также этот гол стал первым в истории ДР Конго в плей-офф чемпионатов мира.

ВИДЕО. Сенсационное начало! ДР Конго забила гол в ворота Англии

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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