ВИДЕО. Сенсационное начало! ДР Конго забила в ворота Англии

1 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и ДР Конго. Матч пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стадиум» в Атланте.

На 7-й минуте встречи ДР Конго сенсационно вышла вперед.

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Свой первый гол за национальную команду забил вингер Брайан Кипенга. Также этот гол стал первым в истории ДР Конго в плей-офф чемпионатов мира.

ВИДЕО. Сенсационное начало! ДР Конго забила гол в ворота Англии