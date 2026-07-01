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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала звезду ЧМ-2026 за 55 млн евро
Германия
01 июля 2026, 19:28 | Обновлено 01 июля 2026, 19:29
1899
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала звезду ЧМ-2026 за 55 млн евро

Исмаэль Сайбари покинул ПСВ

01 июля 2026, 19:28 | Обновлено 01 июля 2026, 19:29
1899
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала звезду ЧМ-2026 за 55 млн евро
ФК Бавария. Исмаэль Сайбари
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Мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании контракта с марокканским нападающим нидерландского ПСВ Исмаэлем Сайбари.

Отмечается, что контракт между клубом Бундеслиги и 25-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года.

Сумма трансфера не разглашается, но ранее сообщалось, что мюнхенцы заплатили за игрока 55 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Исмаэль Сайбари провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 19 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

На чемпионате мира 2026 года Сайбари забил 3 гола в 4 матчах.

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трансферы Бавария чемпионат Нидерландов по футболу ПСВ трансферы Бундеслиги Исмаэль Сайбари
Дмитрий Вус Источник: ФК Бавария
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