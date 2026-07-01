ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала звезду ЧМ-2026 за 55 млн евро
Исмаэль Сайбари покинул ПСВ
Мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании контракта с марокканским нападающим нидерландского ПСВ Исмаэлем Сайбари.
Отмечается, что контракт между клубом Бундеслиги и 25-летним футболистом будет действовать до лета 2031 года.
Сумма трансфера не разглашается, но ранее сообщалось, что мюнхенцы заплатили за игрока 55 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 Исмаэль Сайбари провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 19 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
На чемпионате мира 2026 года Сайбари забил 3 гола в 4 матчах.
𝑺𝒆𝒓𝒗𝒖𝒔, 𝑰𝒔𝒎𝒂𝒆𝒍! 👋— FC Bayern München (@FCBayern) July 1, 2026
FC Bayern verpflichtet Ismael Saibari ✍️🔴⚪️
🔗 https://t.co/P0zQdnG7lf pic.twitter.com/hEXb3Fkkg5
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