Кейн и Рэшфорд установили рекорд по матчам за сборную Англии на ЧМ
Они стали полевыми игроками с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Англии на мундиалях
Нападающие сборной Англии Гарри Кейн и Маркус Рэшфорд сыграют 15 матчей на чемпионатах мира.
Произойдет это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной ДР Конго.
Ни один полевой игрок английской сборной не сыграл на мировых первенствах такое количество матчей.
Опережают Кейна и Рэшфорда всего два голкипера: Питер Шилтон (17) и Джордан Пикфорд (16, с учетом игры против ДР Конго).
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Англии на чемпионатах мира (с учетом игры против ДР Конго)
- 17 – Питер Шилтон
- 16 – Джордан Пикфорд
- 15 – Гарри Кейн
- 15 – Маркус Рэшфорд
- 14 – Бобби Чарльтон
- 14 – Эшли Коул
- 14 – Терри Бутчер
- 14 – Бобби Мур
- 13 – Джон Стоунз
- 13 – Дэвид Бекхэм
- 12 – Джордан Хендерсон
- 12 – Рахим Стерлинг
- 12 – Стивен Джеррард
- 12 – Майкл Оуэн
- 12 – Гарри Магуайр
- 12 – Гарри Линекер
15 - Both Marcus Rashford and Harry Kane are making their 15th World Cup appearance in this match, the most among outfield players for the @England men's national team.— OptaJoe (@OptaJoe) July 1, 2026
Certificate. https://t.co/xTq353HklS
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