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Чемпионат мира
01 июля 2026, 19:04 | Обновлено 01 июля 2026, 19:09
56
0

Кейн и Рэшфорд установили рекорд по матчам за сборную Англии на ЧМ

Они стали полевыми игроками с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Англии на мундиалях

01 июля 2026, 19:04 | Обновлено 01 июля 2026, 19:09
56
0
Кейн и Рэшфорд установили рекорд по матчам за сборную Англии на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Нападающие сборной Англии Гарри Кейн и Маркус Рэшфорд сыграют 15 матчей на чемпионатах мира.

Произойдет это в поединке 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной ДР Конго.

Ни один полевой игрок английской сборной не сыграл на мировых первенствах такое количество матчей.

Опережают Кейна и Рэшфорда всего два голкипера: Питер Шилтон (17) и Джордан Пикфорд (16, с учетом игры против ДР Конго).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Англии на чемпионатах мира (с учетом игры против ДР Конго)

  • 17 – Питер Шилтон
  • 16 – Джордан Пикфорд
  • 15 – Гарри Кейн
  • 15 – Маркус Рэшфорд
  • 14 – Бобби Чарльтон
  • 14 – Эшли Коул
  • 14 – Терри Бутчер
  • 14 – Бобби Мур
  • 13 – Джон Стоунз
  • 13 – Дэвид Бекхэм
  • 12 – Джордан Хендерсон
  • 12 – Рахим Стерлинг
  • 12 – Стивен Джеррард
  • 12 – Майкл Оуэн
  • 12 – Гарри Магуайр
  • 12 – Гарри Линекер
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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