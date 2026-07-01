Англия – ДР Конго. Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026

1 июля в 19:00 по киевскому времени начнётся матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сыграют сборные Англии и ДР Конго.

Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы на эту игру.

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В 1/8 финала победитель пары Англия – ДР Конго сыграет со сборной Мексики.

Главный тренер сборной Англии – Томас Тухель, в то время как ДР Конго тренирует Себастьен Десабр.

Стали известны стартовые составы на матч Англия – ДР Конго:

Англия: Джордан Пикфорд, Джед Спенс, Эзри Конса, Марк Гехи, Нико О’Райли, Эллиот Андерсон, Деклан Райс, Джуд Беллингем, Нони Мадуэке, Маркус Рэшфорд, Гарри Кейн

ДР Конго: Лионель Мпаси, Шансель Мбемба-Мангулу, Артур Мазуаку, Эрон Уан-Биссака, Аксель Туанзебе, Самуэль Мутуссами, Ноа Садики, Нгалайель Мукау, Бриан Сипенга, Натанаэль Мбюкю, Йоан Висса