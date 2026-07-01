ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»

Бывший полузащитник сборной Турции, а сегодня тренер «Шахтера» Арда Туран поделился своим мнением о вечном футбольном противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Дискуссия Месси – Роналду для меня всегда была закрыта. Если кто-то отвечает на этот вопрос «Криштиану Роналду», я с таким человеком не разговариваю о футболе. Я уже говорил ранее: Роналду – лучший футболист мира, но Месси – он не с этой планеты», – заявил Туран.

Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».