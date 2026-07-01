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  4. ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 23:42 | Обновлено 02 июля 2026, 01:09
2044
0

ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»

Арда – о Месси и Роналду

01 июля 2026, 23:42 | Обновлено 02 июля 2026, 01:09
2044
0
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
ФК Шахтер. Арда Туран
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Бывший полузащитник сборной Турции, а сегодня тренер «Шахтера» Арда Туран поделился своим мнением о вечном футбольном противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Дискуссия Месси – Роналду для меня всегда была закрыта. Если кто-то отвечает на этот вопрос «Криштиану Роналду», я с таким человеком не разговариваю о футболе. Я уже говорил ранее: Роналду – лучший футболист мира, но Месси – он не с этой планеты», – заявил Туран.

Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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