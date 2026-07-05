Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Тренер планирует провести ещё один год в «Шахтере»
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран выразил желание продолжить работу во главе донецкого клуба.
«Я хочу остаться в «Шахтере» ещё на один год, потому что они дали мне возможность создать собственную команду. Мы здесь, как одна семья, а клуб обеспечивает мне фантастические условия для работы», — сказал Туран.
Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».
🗣️ Arda Turan: "Shakhtar Donetsk, bana kendi takımımı oluşturma fırsatı verdiği için 1 sene daha kalmak istiyorum. Orada aile gibiyiz, bana muhteşem bir çalışma ortamı sağlıyorlar."— Transfermarkt.com.tr (@TMtr_news) July 1, 2026
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