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  4. Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 20:02 |
4328
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Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон

Тренер планирует провести ещё один год в «Шахтере»

05 июля 2026, 20:02 |
4328
1 Comments
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
ФК Шахтер. Арда Туран
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Главный тренер «Шахтера» Арда Туран выразил желание продолжить работу во главе донецкого клуба.

«Я хочу остаться в «Шахтере» ещё на один год, потому что они дали мне возможность создать собственную команду. Мы здесь, как одна семья, а клуб обеспечивает мне фантастические условия для работы», — сказал Туран.

Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».

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Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Не будучи болельщиком Шахтёра, потому что осуждаю многомиллионные покупки во время войны, желаю тренеру успехов в новом сезоне. Мне понравилась его работа в прошлом сезоне.
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