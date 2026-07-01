Клуб Премьер-лиги пригласил игрока Шахтера и еще девять футболистов

Клуб Украинской Премьер-лиги «Кудровка» намерен серьезно усилиться перед стартом нового сезона. Главный тренер Александр Протченко пригласил на просмотр десять игроков.

В лагерь команды прибыли защитники Николай Огарков, Евгений Пасич, Принс Чибуэзе, Иван Ермачков, Константин Бычек, полузащитник Иван Петряк, нападающие Андрей Борячук, Даниил Гончарук, Верлей и вратарь Максим Росул.

Контракт Огаркова принадлежит донецкому «Шахтеру», однако футболист не входит в планы главного тренера Арды Турана и не попал в список тех «горняков», кто поедет на тренировочные сборы.

Борячук ушел из «Эпицентра», Пасич – из «Харькова», Гончарук оказался не нужен «Буковине», поэтому эти игроки находятся в статусе свободных агентов.

В поисках новых клубов находятся также Ермачков, Бычек (последний клуб – «Оболонь»), Росул («Минай»), Чибуэзе («Ворскла»), Петряк («Шахтер») и Верлей («Заря», аренда).