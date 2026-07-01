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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 18:27 | Обновлено 01 июля 2026, 18:53
897
0

Клуб Премьер-лиги пригласил игрока Шахтера и еще девять футболистов

В лагерь «Кудровки» прибыли Огарков, Петряк, Борячук и еще несколько известных футболистов

01 июля 2026, 18:27 | Обновлено 01 июля 2026, 18:53
897
0
Клуб Премьер-лиги пригласил игрока Шахтера и еще девять футболистов
ФК Кудровка
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Клуб Украинской Премьер-лиги «Кудровка» намерен серьезно усилиться перед стартом нового сезона. Главный тренер Александр Протченко пригласил на просмотр десять игроков.

В лагерь команды прибыли защитники Николай Огарков, Евгений Пасич, Принс Чибуэзе, Иван Ермачков, Константин Бычек, полузащитник Иван Петряк, нападающие Андрей Борячук, Даниил Гончарук, Верлей и вратарь Максим Росул.

Контракт Огаркова принадлежит донецкому «Шахтеру», однако футболист не входит в планы главного тренера Арды Турана и не попал в список тех «горняков», кто поедет на тренировочные сборы.

Борячук ушел из «Эпицентра», Пасич – из «Харькова», Гончарук оказался не нужен «Буковине», поэтому эти игроки находятся в статусе свободных агентов.

В поисках новых клубов находятся также Ермачков, Бычек (последний клуб – «Оболонь»), Росул («Минай»), Чибуэзе («Ворскла»), Петряк («Шахтер») и Верлей («Заря», аренда).

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Кудровка Николай Огарков Евгений Пасич Принс Чибуэзе Иван Ермачков Константин Бычек Иван Петряк Андрей Борячук Даниил Гончарук Верлей Баррера Шахтер Донецк Александр Протченко трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: UA-Football
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