Лупашко близок к подписанию контракта с новым клубом

Как стало известно Sport.ua, бывший главный тренер «Ингульца» и «Карпат» Владислав Лупашко вскоре возглавит новую команду. Это точно произойдет не в Украине, хотя у специалиста было предложение от одного отечественного клуба. Также скоро он отверг и вариант с экзотической сборной арабского мира.

Менеджер тренера Олег Авдыш в комментарии Sport.ua не стал раскрывать все детали, однако подтвердил, что в ближайшее время Лупашко определится с новым местом работы.

«Сейчас есть три офера, и именно из них выбираем. Из каких стран? Участник еврокубков из Казахстана, большой для этой страны клуб из Азербайджана и еще один вариант, который я все же пока не буду называть. Уже скоро все узнают», – сказал Авдыш.

Последним местом работы 39-летнего Лупашко были «Карпаты». В канун Нового года он покинул пост главного тренера «львов».

Весной этого года специалист прошел стажировку в «Осасуне», а затем рассказал Sport.ua, какой проект ищет после ухода из «Карпат».