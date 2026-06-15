Лупашко рассказал, какой проект ищет после ухода из Карпат

После ухода из «Карпат» в конце прошлого года Владислав Лупашко остается без команды. Недавно медиа писали об интересе к 39-летнему тренеру со стороны клубов из Азербайджана и Казахстана. Sport.ua обратился к специалисту с просьбой прокомментировать эту информацию.

– Владислав, действительно ли к вам есть интерес со стороны клубов Азербайджана и Казахстана?

– Да, были предложения, и интерес со стороны клубов этих стран есть. Сейчас работаем над тем, чтобы найти хороший проект.

– Интерес поступал от одного азербайджанского и одного казахстанского клуба?

– Да нет, вариантов было гораздо больше.

– Значит, сейчас круг потенциальных вариантов сузился?

– Да. Но больше информации вам может предоставить мой представитель.

– Можно ли сказать, что основной акцент именно на зарубежных вариантах, а не на Украине?

– Фокус по-прежнему на проекте, который будет перспективным и позволит развиваться обеим сторонам.

Владислав Лупашко начал тренерскую деятельность в начале 2022 года в «Ингульце» помощником Сергея Лавриненко. Позже в качестве главного тренера он работал в том же «Ингульце», а также юниорской и первой командах «Карпат».