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14 июня 2026, 17:15 | Обновлено 14 июня 2026, 17:21
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Лупашко получил новые варианты продолжения карьеры

Украинский коуч попал на радары клубов из Азербайджана и Казахстана

14 июня 2026, 17:15 | Обновлено 14 июня 2026, 17:21
965
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Лупашко получил новые варианты продолжения карьеры
Карпаты. Владислав Лупашко
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Украинский специалист Владислав Лупашко может продолжить карьеру заграницей. Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, рассматривают вариант пригласить 39-летнего коуча клубы из Азербайджана и Казахстана. Для Лупашко приоритетны остается возможность возглавить иностранный клуб.

Последним место работы Владислава Лупашко были львовские «Карпаты». С 31 декабря 2025 года коуч не является главным тренером «львов».

Ранее Владислав Лупашко рассказал о своем опыте в «Осасуне».

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Владислав Лупашко назначение тренера чемпионат Азербайджана по футболу чемпионат Казахстана по футболу
Даниил Кирияка Источник: Inside UPL
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Хто такі "львівці"?
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