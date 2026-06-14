Лупашко получил новые варианты продолжения карьеры

Украинский специалист Владислав Лупашко может продолжить карьеру заграницей. Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, рассматривают вариант пригласить 39-летнего коуча клубы из Азербайджана и Казахстана. Для Лупашко приоритетны остается возможность возглавить иностранный клуб.

Последним место работы Владислава Лупашко были львовские «Карпаты». С 31 декабря 2025 года коуч не является главным тренером «львов».

Ранее Владислав Лупашко рассказал о своем опыте в «Осасуне».