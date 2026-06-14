Другие новости14 июня 2026, 17:15 | Обновлено 14 июня 2026, 17:21
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Лупашко получил новые варианты продолжения карьеры
Украинский коуч попал на радары клубов из Азербайджана и Казахстана
14 июня 2026, 17:15 | Обновлено 14 июня 2026, 17:21
965
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Украинский специалист Владислав Лупашко может продолжить карьеру заграницей. Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, рассматривают вариант пригласить 39-летнего коуча клубы из Азербайджана и Казахстана. Для Лупашко приоритетны остается возможность возглавить иностранный клуб.
Последним место работы Владислава Лупашко были львовские «Карпаты». С 31 декабря 2025 года коуч не является главным тренером «львов».
Ранее Владислав Лупашко рассказал о своем опыте в «Осасуне».
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Хто такі "львівці"?
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