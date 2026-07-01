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Чемпионат мира
01 июля 2026, 18:07 | Обновлено 01 июля 2026, 18:40
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«Аутсайдеру к своему статусу не привыкать». Безус – о матче США – Босния

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что хозяева выйдут в 1/8-ю ЧМ без особых проблем

01 июля 2026, 18:07 | Обновлено 01 июля 2026, 18:40
352
0
«Аутсайдеру к своему статусу не привыкать». Безус – о матче США – Босния
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная США
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После побед Канады и Мексики в 1/16 финала чемпионата мира, 2 июля в 03:00 по киевскому времени это же попробует сделать еще один хозяин Мундиаля – сборная США, которая в Сан-Франциско сыграет с командой Боснии и Герцеговины.

Практически все в этом соперничестве отдают преимущество американцам, которые, в принципе, уверенно выиграли свою группу, при этом и игру подопечные Маурисио Почеттино демонстрировали качественную. Своим видением предстоящих разборок, а также прогнозом на этот поединок эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Роман Безус.

– На групповой стадии соревнований, когда было нужно, сборная США добивалась нужного для себя результата, – сказал Безус. – Но даже в матче с Турцией после серьезной ротации, американцы проиграли только в компенсированное время. Поэтому я не думаю, что эта осечка скажется на моральном духе подопечных Маурисио Почеттино. Возможно, даже наоборот, основные исполнители отдохнули и будут готовы на 100 процентов.

Сборная Боснии и Герцеговины в этом противостоянии, считаю, будет считаться аутсайдером, к чему, в принципе, им не привыкать на этом турнире. Также, как и в матче с Италией за право выхода на Мундиаль.

Как показывает практика, в 1/16 финала из семи матчей только два завершились победой одной из команд с разницей в два мяча и больше. Но я не думаю, что США даст усомниться в своем превосходстве над боснийцами. Ставлю на уверенную победу хозяев – 3:1.

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Роман Безус ЧМ-2026 по футболу сборная США по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Маурисио Почеттино эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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