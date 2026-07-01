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Чемпионат мира
01 июля 2026, 13:29 | Обновлено 01 июля 2026, 13:40
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0

Дотянуть до серии пенальти. Бабич дал прогноз на матч Бельгия – Сенегал

Известный тренер считает, что в этом противостоянии зрители увидят немало забитых мячей

01 июля 2026, 13:29 | Обновлено 01 июля 2026, 13:40
203
0
Дотянуть до серии пенальти. Бабич дал прогноз на матч Бельгия – Сенегал
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку
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Сегодня, 1 июля – в 23:00 по киевскому времени на чемпионате мира начнется очередной матч 1/16 финала. В Сиэтле встретятся победитель группы G Бельгия и третья команда квартета I Сенегал.

Кто окажется очередным счастливчиком и выйдет в 1/8 турнира, сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал известный тренер, наш эксперт Александр Бабич.

– На мой взгляд, в этой паре сойдутся, примерно, равные соперники, однако с разным стилем игры, – сказал Бабич. – Бельгия привыкла больше контролировать мяч через короткие передачи, неплохо получается у них и вскрывать фланги соперника, с последующими кроссами в штрафную площадь. Это довольно опытная команда, правда, серьезно выстрелить все никак не получается. Очень значим для бельгийцев Ромелу Лукаку, который, возможно, уже приблизился к своей оптимальной форме, поэтому Сенегалу нужно быть очень внимательными в своей штрафной.

Сборная Сенегала однозначно мобильнее, быстрее. В своей группе они проиграли ключевой матч за второе место Норвегии, но смотрелись в том поединке африканцы очень даже неплохо.

Впрочем, я упомянул опыт бельгийцев, поэтому в предстоящем поединке на мяче чаще будут они, а сенегальцы постараются наказать соперника в быстрых контратаках. Что касается прогноза, то рискну предположить, так как эти сборные действуют результативно, что основное время завершится вничью – 2:2, а серия 11-метровых окажется за сборной Бельгии.

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Александр Бабич ЧМ-2026 по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Сенегала по футболу Ромелу Лукаку эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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