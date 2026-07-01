Дотянуть до серии пенальти. Бабич дал прогноз на матч Бельгия – Сенегал

Сегодня, 1 июля – в 23:00 по киевскому времени на чемпионате мира начнется очередной матч 1/16 финала. В Сиэтле встретятся победитель группы G Бельгия и третья команда квартета I Сенегал.

Кто окажется очередным счастливчиком и выйдет в 1/8 турнира, сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал известный тренер, наш эксперт Александр Бабич.

– На мой взгляд, в этой паре сойдутся, примерно, равные соперники, однако с разным стилем игры, – сказал Бабич. – Бельгия привыкла больше контролировать мяч через короткие передачи, неплохо получается у них и вскрывать фланги соперника, с последующими кроссами в штрафную площадь. Это довольно опытная команда, правда, серьезно выстрелить все никак не получается. Очень значим для бельгийцев Ромелу Лукаку, который, возможно, уже приблизился к своей оптимальной форме, поэтому Сенегалу нужно быть очень внимательными в своей штрафной.

Сборная Сенегала однозначно мобильнее, быстрее. В своей группе они проиграли ключевой матч за второе место Норвегии, но смотрелись в том поединке африканцы очень даже неплохо.

Впрочем, я упомянул опыт бельгийцев, поэтому в предстоящем поединке на мяче чаще будут они, а сенегальцы постараются наказать соперника в быстрых контратаках. Что касается прогноза, то рискну предположить, так как эти сборные действуют результативно, что основное время завершится вничью – 2:2, а серия 11-метровых окажется за сборной Бельгии.