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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 17:51 | Обновлено 01 июля 2026, 18:35
1068
0

Киевский клуб нацелился на бразильца, который играет в Премьер-лиге

«Оболонь» рассматривает трансфер Клайвера, контракт которого принадлежит львовскому «Руху»

01 июля 2026, 17:51 | Обновлено 01 июля 2026, 18:35
1068
0
Киевский клуб нацелился на бразильца, который играет в Премьер-лиге
ФК Рух Львов. Клайвер
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Киевская «Оболонь» может оформить трансфер бразильского вингера, который имеет опыт выступлений в Украинской Премьер-лиге.

«Пивовары» заинтересованы в услугах Клайвера со львовского «Руха» – окончательное решение о переходе должен принять президент команды Александр Слободян.

Киевский клуб в течение многих лет придерживался политики, которая предусматривает отказ от легионеров и воспитание собственных молодых футболистов.

Однако в составе «Оболони» впервые за долгое время может появиться иностранный игрок, если трансфер Клайвера будет одобрен.

Вингер перебрался в чемпионат Украины в феврале 2024 года и провел 40 матчей в футболке львовского «Руха», забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Контракт 22-летнего футболиста истекает в июне 2028-го, а его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.

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Оболонь Киев Рух Львов Клайвер Габриэл трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Inside UPL
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