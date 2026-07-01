Киевский клуб нацелился на бразильца, который играет в Премьер-лиге

Киевская «Оболонь» может оформить трансфер бразильского вингера, который имеет опыт выступлений в Украинской Премьер-лиге.

«Пивовары» заинтересованы в услугах Клайвера со львовского «Руха» – окончательное решение о переходе должен принять президент команды Александр Слободян.

Киевский клуб в течение многих лет придерживался политики, которая предусматривает отказ от легионеров и воспитание собственных молодых футболистов.

Однако в составе «Оболони» впервые за долгое время может появиться иностранный игрок, если трансфер Клайвера будет одобрен.

Вингер перебрался в чемпионат Украины в феврале 2024 года и провел 40 матчей в футболке львовского «Руха», забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Контракт 22-летнего футболиста истекает в июне 2028-го, а его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.