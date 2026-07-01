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01 июля 2026, 17:56 | Обновлено 01 июля 2026, 18:38
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0

«Ты же обещал!»: Туран эмоционально отреагировал на вопрос о сборной Турции

Арда поддержал Монтеллу

01 июля 2026, 17:56 | Обновлено 01 июля 2026, 18:38
2226
0
«Ты же обещал!»: Туран эмоционально отреагировал на вопрос о сборной Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран
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Наставник донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера сборной Турции.

«Золотое поколение» турецкой национальной команды потерпело неудачу на ЧМ-2026 под руководством итальянского специалиста Винченцо Монтеллы. После этого появилась информация, что теперь Туран может занять пост главного тренера «лунных звёзд».

Известный турецкий журналист Джандаш Толга Ишик во время интервью прямо спросил у наставника «горняков» о его будущем.

– Ты присоединишься к национальной сборной?

– В качестве главного тренера? Ты же обещал не спрашивать о национальной сборной! Во-первых, у национальной сборной уже есть замечательный тренер. Такое может случиться, но он привел нас аж сюда, в финальную часть ЧМ-2026, проделал очень хорошую работу.

Контракт Монтеллы с Федерацией футбола Турции рассчитан до 2028 года. Контракт Турана с «Шахтером» действует до лета 2027 года.

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Андрей Плыгун Источник: YouTube
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