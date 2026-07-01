Шахтеру нужен одноклубник Неймара, который может присоединиться к Месси

Вингер бразильского «Сантоса» Матеус Шавьер может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Diario Do Peixe.

В услугах талантливого 19-летнего футболиста заинтересован донецкий «Шахтер», которому придется выдержать конкуренцию со стороны двух известныхъ клубов.

За ситуацией вокруг бразильца следят американские «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами», где выступает один из лучших футболистов современности Лионель Месси.

Шавьер намерен найти клуб, в котором сможет получать регулярное игровое время. «Сантос» рассчитывает на вингера, но не может гарантировать место в стартовом составе.

Матеус блестяще выступил в Кубке Копиньи-2026 (юниорский Кубок Сан-Паулу), забив пять голов в пяти матчах. Он записал на свой счет пять результативных ударов в 15 играх на чемпионате Бразилии среди игроков до 20 лет.

Однако, в составе первой команды вингер выходил на поле всего пять раз, что и подтолкнуло бразильца к поиску нового места для продолжения карьеры.