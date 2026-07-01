Шахтеру нужен одноклубник Неймара, который может присоединиться к Месси
Донецкий клуб ведет борьбу за трансфер талантливого бразильца Матеуса Шавьера из «Сантоса»
Вингер бразильского «Сантоса» Матеус Шавьер может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило издание Diario Do Peixe.
В услугах талантливого 19-летнего футболиста заинтересован донецкий «Шахтер», которому придется выдержать конкуренцию со стороны двух известныхъ клубов.
За ситуацией вокруг бразильца следят американские «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами», где выступает один из лучших футболистов современности Лионель Месси.
Шавьер намерен найти клуб, в котором сможет получать регулярное игровое время. «Сантос» рассчитывает на вингера, но не может гарантировать место в стартовом составе.
Матеус блестяще выступил в Кубке Копиньи-2026 (юниорский Кубок Сан-Паулу), забив пять голов в пяти матчах. Он записал на свой счет пять результативных ударов в 15 играх на чемпионате Бразилии среди игроков до 20 лет.
Однако, в составе первой команды вингер выходил на поле всего пять раз, что и подтолкнуло бразильца к поиску нового места для продолжения карьеры.
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