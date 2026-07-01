В Полесье определились с новым тренером
Мандзюк возглавит юношескую команду
Житомирское «Полесье» готовит тренерское назначение в структуре молодежных команд.
По информации СМИ, новым наставником команды U-19 должен стать Александр Мандзюк, который последние месяцы работал в академии клуба и хорошо знаком с системой подготовки «волков».
43-летний специалист уже имеет опыт работы с молодежью, а также работал в качестве тренера в «Подолье». После завершения игровой карьеры он постепенно перешел к тренерской деятельности – работал как с молодежными командами, так и в структуре первой команды хмельницкого клуба.
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