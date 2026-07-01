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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 23:22 | Обновлено 01 июля 2026, 23:36
691
0

В Полесье определились с новым тренером

Мандзюк возглавит юношескую команду

01 июля 2026, 23:22 | Обновлено 01 июля 2026, 23:36
691
0
В Полесье определились с новым тренером
ФК Полесья. Александр Мандзюк
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Житомирское «Полесье» готовит тренерское назначение в структуре молодежных команд.

По информации СМИ, новым наставником команды U-19 должен стать Александр Мандзюк, который последние месяцы работал в академии клуба и хорошо знаком с системой подготовки «волков».

43-летний специалист уже имеет опыт работы с молодежью, а также работал в качестве тренера в «Подолье». После завершения игровой карьеры он постепенно перешел к тренерской деятельности – работал как с молодежными командами, так и в структуре первой команды хмельницкого клуба.

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Александр Мандзюк назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу U-19 Полесье Житомир U-19
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
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