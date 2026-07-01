Черноморец покинут два игрока. Клуб ждет усиление из Динамо и Шахтера
Райс и Ющишин не нужны одесской команды, прийти могут Герич, Гришкевич, Фарина и Пушкарев
Одесский «Черноморец» продолжает активную работу на трансферном рынке после выхода в элитный дивизион чемпионата Украины. Об этом сообщило ТаТоТаке.
Клуб попрощается с голкипером Вадимом Ющишиным, контракт которого истек 30 июня – футболист покинул команду и получил статус свободного агента.
«Моряки» решили не продлевать арендное соглашение с игроком сборной Панамы U-20 Анелем Райсом, который не сумел убедить тренерский штаб под руководством Романа Григорчука.
«Черноморец» рассчитывает на усиление из топовых украинских команд – идет работа над оформлением аренды четырех игроков с украинским паспортом.
Во время летнего трансферного окна к одесской команде могут присоединиться защитник «Полесья» Денис Гришкевич, вингер «Динамо» Владислав Герич, полузащитник Марьян Фарина и вингер Олег Пушкарев (оба – из «Шахтера»).
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