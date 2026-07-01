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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 16:39 | Обновлено 01 июля 2026, 16:44
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Черноморец покинут два игрока. Клуб ждет усиление из Динамо и Шахтера

Райс и Ющишин не нужны одесской команды, прийти могут Герич, Гришкевич, Фарина и Пушкарев

01 июля 2026, 16:39 | Обновлено 01 июля 2026, 16:44
1138
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Черноморец покинут два игрока. Клуб ждет усиление из Динамо и Шахтера
ФК Черноморец Одесса. Роман Григорчук
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Одесский «Черноморец» продолжает активную работу на трансферном рынке после выхода в элитный дивизион чемпионата Украины. Об этом сообщило ТаТоТаке.

Клуб попрощается с голкипером Вадимом Ющишиным, контракт которого истек 30 июня – футболист покинул команду и получил статус свободного агента.

«Моряки» решили не продлевать арендное соглашение с игроком сборной Панамы U-20 Анелем Райсом, который не сумел убедить тренерский штаб под руководством Романа Григорчука.

«Черноморец» рассчитывает на усиление из топовых украинских команд – идет работа над оформлением аренды четырех игроков с украинским паспортом.

Во время летнего трансферного окна к одесской команде могут присоединиться защитник «Полесья» Денис Гришкевич, вингер «Динамо» Владислав Герич, полузащитник Марьян Фарина и вингер Олег Пушкарев (оба – из «Шахтера»).

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Черноморец Одесса Вадим Ющишин Анель Райс Владислав Герич Денис Гришкевич Марьян Фарина Олег Пушкарев Роман Григорчук ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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С таким раскладом нет будущего, надо брать игроков которых можно потом продать, толку набирать куча арендованных? А завтра играть в первой лиге. 
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Ющишина  оставить Коваля убрать--так будет правильно
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