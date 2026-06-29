Черноморец может подписать украинского игрока, который не нужен Шахтеру
Одесский клуб ведет переговоры об аренде 22-летнего защитника Марьяна Фарины
Защитник донецкого «Шахтера» Марьян Фарина не входит в планы главного тренера Арды Турана и не попал в список тех игроков, которые отправятся на тренировочные сборы.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, 22-летний футболист ищет новые варианты для продолжения карьеры. В прошлом сезоне украинец выступал на правах аренды за «Кудровку».
В услугах защитника заинтересован одесский «Черноморец», который ищет усиление для команды Романа Григорчука после завоевание путевки в элитный дивизион.
Донецкий клуб ведет переговоры с «моряками» об аренде на один сезон.
В прошлом сезоне Фарина провел 13 матчей в футболке «Кудровки» и два раза выходил на поле в составе «Шахтера». Трансферная стоимость игрока составляет 350 тысяч евро.
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