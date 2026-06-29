Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец может подписать украинского игрока, который не нужен Шахтеру
Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 12:57 | Обновлено 29 июня 2026, 13:37
731
0

Черноморец может подписать украинского игрока, который не нужен Шахтеру

Одесский клуб ведет переговоры об аренде 22-летнего защитника Марьяна Фарины

29 июня 2026, 12:57 | Обновлено 29 июня 2026, 13:37
731
0
Черноморец может подписать украинского игрока, который не нужен Шахтеру
ФК Шахтер Донецк. Марьян Фарина
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Защитник донецкого «Шахтера» Марьян Фарина не входит в планы главного тренера Арды Турана и не попал в список тех игроков, которые отправятся на тренировочные сборы.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, 22-летний футболист ищет новые варианты для продолжения карьеры. В прошлом сезоне украинец выступал на правах аренды за «Кудровку».

В услугах защитника заинтересован одесский «Черноморец», который ищет усиление для команды Романа Григорчука после завоевание путевки в элитный дивизион.

Донецкий клуб ведет переговоры с «моряками» об аренде на один сезон.

В прошлом сезоне Фарина провел 13 матчей в футболке «Кудровки» и два раза выходил на поле в составе «Шахтера». Трансферная стоимость игрока составляет 350 тысяч евро.

По теме:
Стало известно, сколько Карпаты получили от продажи Бруниньо в Израиль
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ отпустил полузащитника
Шахтер Донецк Арда Туран Марьян Фарина Черноморец Одесса Роман Григорчук Кудровка Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Бокс | 29 июня 2026, 07:06 8
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто

Хирн утверждает, что Александр будет драться с Уайлдером

Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Футбол | 29 июня 2026, 07:58 10
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы

Араухо может перейти в столичный клуб

12 тинейджеров, за которыми может начаться охота после ЧМ
Футбол | 29.06.2026, 12:48
12 тинейджеров, за которыми может начаться охота после ЧМ
12 тинейджеров, за которыми может начаться охота после ЧМ
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Футбол | 29.06.2026, 00:15
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Определен первый участник 1/8 финала
ЯСТРЕМСКАЯ: «Если я в хорошей форме, я могу играть на траве великолепно»
Теннис | 29.06.2026, 08:55
ЯСТРЕМСКАЯ: «Если я в хорошей форме, я могу играть на траве великолепно»
ЯСТРЕМСКАЯ: «Если я в хорошей форме, я могу играть на траве великолепно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
Сделано улучшенное предложение. Цыганков близок к переходу в новый клуб
27.06.2026, 19:14 2
Футбол
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
28.06.2026, 08:02
Футбол
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
Усик принял решение о будущем. На последний бой есть два кандидата
28.06.2026, 07:32 3
Бокс
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
28.06.2026, 07:20 45
Футбол
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
28.06.2026, 09:15 20
Бокс
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
27.06.2026, 09:15 22
Футбол
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
27.06.2026, 08:41 5
Бокс
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
27.06.2026, 08:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем