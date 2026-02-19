Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подтвердил уход 22-летнего украинского футболиста
Украина. Премьер лига
19 февраля 2026, 14:22 |
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подтвердил уход 22-летнего украинского футболиста

Марьян Фарина присоединился к «Кудровке», где будет играть до завершения сезона 2025/26

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подтвердил уход 22-летнего украинского футболиста
ФК Шахтер Донецк. Марьян Фарина

Донецкий «Шахтер» подтвердил уход 22-летнего защитника Марьяна Фарины, который продолжит карьеру в составе «Кудровки» – дебютанта Украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщила пресс-служба «горняков» на официальном сайте. Стороны договорились об аренде до завершения нынешнего сезона.

Фарина присоединился к академии «Шахтера» в 2020 году. В составе первой команды дебютировал 4 июня 2023-го и в общем сыграл за «оранжево-черных» восемь матчей, в которых отличился одной результативной передачей.

В сезоне-2023/24 защитник выступал в аренде за харьковский «Металлист 1925», где провел 23 игры и забил один гол.

В нынешней кампании Фарина фактически не имел игрового времени и выходил на поле всего дважды – провел одну минуту в Лиге конференций против мальтийского «Хамруна» и сыграл весь матч в Кубке Украины с «Полесьем» (Ставки).

Контракт Фарины истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 400 тысяч евро.

«Шахтер» набрал 35 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, «Кудровка» разместилась на 13-й позиции, набрав 15 зачетных пунктов.

Шахтер Донецк Кудровка Марьян Фарина трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ФК Шахтер Донецк
