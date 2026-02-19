Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил украинца в другой клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
19 февраля 2026, 12:19
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил украинца в другой клуб УПЛ

Кудровка арендовала Марьяна Фарину

ФК Кудровка.

Дебютант Украинской Премьер-лиги ФК Кудровка официально объявил о подписании украинского защитника Марьяна Фарины. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Поздравляем Марьяна в «Кудровке» и желаем прогрессировать вместе с нами», – говорится в сообщении.

По официальной информации, ФК «Кудровка» достигла договоренности с донецким «Шахтером» по аренде 22-летнего футболиста. О финансовых аспектах соглашения ничего не сообщается.

В активе Фарины 31 матч и 1 гол на профессиональном уровне во всех турнирах в составе «Шахтера» и «Металлиста 1925». Имеет опыт выступлений в юношеской Лиге Чемпионов – 12 поединков.

Марьян Фарина Кудровка Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк аренда игрока трансферы трансферы УПЛ
