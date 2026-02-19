ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил украинца в другой клуб УПЛ
Кудровка арендовала Марьяна Фарину
Дебютант Украинской Премьер-лиги ФК Кудровка официально объявил о подписании украинского защитника Марьяна Фарины. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Поздравляем Марьяна в «Кудровке» и желаем прогрессировать вместе с нами», – говорится в сообщении.
По официальной информации, ФК «Кудровка» достигла договоренности с донецким «Шахтером» по аренде 22-летнего футболиста. О финансовых аспектах соглашения ничего не сообщается.
В активе Фарины 31 матч и 1 гол на профессиональном уровне во всех турнирах в составе «Шахтера» и «Металлиста 1925». Имеет опыт выступлений в юношеской Лиге Чемпионов – 12 поединков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В пассиве полтавской «Ворсклы» уже пять трансферных запретов от Международной федерации футбола
Фанаты раскритиковали легенд «Динамо»