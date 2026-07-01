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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 16:06 | Обновлено 01 июля 2026, 16:43
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Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы

В строй киевского клуба вернулись защитник Александр Тымчик и вингер Андрей Ярмоленко

01 июля 2026, 16:06 | Обновлено 01 июля 2026, 16:43
4504
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Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
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Киевское «Динамо» получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы – в строй вернулись защитник Александр Тымчик и вингер Андрей Ярмоленко.

Ветеран «бело-синих» и один из ключевых игроков украинской команды получил дополнительное время для отдыха после завершения предыдущего сезона, а теперь начнет работу под руководством главного тренера Игоря Костюка.

К индивидуальной работе после травмы приступил и Тымчик – футболист выполнил беговые упражнения и постепенно приближается к возвращению в общую группу.

Во вторник, 30 июня, киевский клуб провел тренировку, где основное внимание было сконцентрировано на работе с мячом. Игроки оттачивали быстрый розыгрыш атак и их завершение ударами по воротам.

Следующий день на тренировочном сборе начался с утренней тренировки, главной темой которой стала организация прессинга и выход из-под давления соперника.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы динамовцы сыграют против румынской «Университети» Клуж, а в случае победы подопечные Костюка сыграют против греческого ПАОКа.

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Динамо Киев Лига Европы Игорь Костюк Андрей Ярмоленко Александр Тымчик учебно-тренировочные сборы травма
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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Так ніби було, що Ярмоленко в Єврокубках грати не буде?
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+1
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Это не усиление это балласт , что бы усилить команду надо платить денег а ссукиссы быстрее яйца начнут нести чем потратят деньги на игроков...где еврей а где сало !?
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0
Как бы смешно не было, но Ярмоленко действительно усиление  для сегодняшнего Динамо. Если  он перестанет играть, Динамо будет бороться за выживание в вышке😏
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-5
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