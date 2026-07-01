Киевское «Динамо» получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы – в строй вернулись защитник Александр Тымчик и вингер Андрей Ярмоленко.

Ветеран «бело-синих» и один из ключевых игроков украинской команды получил дополнительное время для отдыха после завершения предыдущего сезона, а теперь начнет работу под руководством главного тренера Игоря Костюка.

К индивидуальной работе после травмы приступил и Тымчик – футболист выполнил беговые упражнения и постепенно приближается к возвращению в общую группу.

Во вторник, 30 июня, киевский клуб провел тренировку, где основное внимание было сконцентрировано на работе с мячом. Игроки оттачивали быстрый розыгрыш атак и их завершение ударами по воротам.

Следующий день на тренировочном сборе начался с утренней тренировки, главной темой которой стала организация прессинга и выход из-под давления соперника.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы динамовцы сыграют против румынской «Университети» Клуж, а в случае победы подопечные Костюка сыграют против греческого ПАОКа.