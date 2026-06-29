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Украина. Премьер лига
29 июня 2026, 15:33 | Обновлено 29 июня 2026, 16:23
2626
0

Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение

Андрей получил разрешение на возвращение к тренировкам

29 июня 2026, 15:33 | Обновлено 29 июня 2026, 16:23
2626
0
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
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Опытный украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко 30 июня вернётся к тренировкам с основной командой столичного клуба, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, договоренность была достигнута совместно с тренерским штабом и руководством «бело-синих».

Также источник опроверг информацию о том, что Ярмоленко в новом сезоне не будет участвовать в матчах еврокубков.

В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

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Андрей Ярмоленко тренировка ТаТоТаке Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
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