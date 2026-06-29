Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
Андрей получил разрешение на возвращение к тренировкам
Опытный украинский вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко 30 июня вернётся к тренировкам с основной командой столичного клуба, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, договоренность была достигнута совместно с тренерским штабом и руководством «бело-синих».
Также источник опроверг информацию о том, что Ярмоленко в новом сезоне не будет участвовать в матчах еврокубков.
В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
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