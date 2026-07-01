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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 19:02 |
732
0

Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб

Украинца может подписать «Порту»

01 июля 2026, 19:02 |
732
0
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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«Порту» приступил к поиску нового нападающего в рамках летнего трансферного окна и рассматривает кандидатуру форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.

По информации O JOGO, 20-летний украинец входит в список футболистов, за которыми следят «драконы». В то же время португальский клуб пока не предпринимал никаких шагов для начала переговоров ни с «Динамо», ни с самим игроком.

Помимо Пономаренко, в сфере интересов «Порту» находится нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо.

В прошлом сезоне Пономаренко дебютировал за первую команду «Динамо» и провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну голевую передачу. Также форвард уже успел дебютировать за национальную сборную Украины, отличившись одним голом в трех матчах.

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Динамо Киев трансферы Порту трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: O Jogo
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