Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
Украинца может подписать «Порту»
«Порту» приступил к поиску нового нападающего в рамках летнего трансферного окна и рассматривает кандидатуру форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.
По информации O JOGO, 20-летний украинец входит в список футболистов, за которыми следят «драконы». В то же время португальский клуб пока не предпринимал никаких шагов для начала переговоров ни с «Динамо», ни с самим игроком.
Помимо Пономаренко, в сфере интересов «Порту» находится нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо.
В прошлом сезоне Пономаренко дебютировал за первую команду «Динамо» и провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну голевую передачу. Также форвард уже успел дебютировать за национальную сборную Украины, отличившись одним голом в трех матчах.
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