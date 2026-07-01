Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб

«Порту» приступил к поиску нового нападающего в рамках летнего трансферного окна и рассматривает кандидатуру форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.

По информации O JOGO, 20-летний украинец входит в список футболистов, за которыми следят «драконы». В то же время португальский клуб пока не предпринимал никаких шагов для начала переговоров ни с «Динамо», ни с самим игроком.

Помимо Пономаренко, в сфере интересов «Порту» находится нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо.

В прошлом сезоне Пономаренко дебютировал за первую команду «Динамо» и провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну голевую передачу. Также форвард уже успел дебютировать за национальную сборную Украины, отличившись одним голом в трех матчах.