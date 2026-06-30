Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Клуб продлит соглашение с Пономаренко и включит в него соответствующую оговорку
Киевское «Динамо» продлит контракт с нападающим Матвеем Пономаренко.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, действующий контракт 19-летнего форварда рассчитан еще примерно на два с половиной года, однако руководство клуба решило досрочно продлить сотрудничество с одним из самых перспективных футболистов команды.
Сообщается, что братья Суркисы прибыли на тренировочный сбор «Динамо» в Австрии, где планируют завершить переговоры и подписать новый договор с игроком.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Немецкая команда вылетела уже в 1/16 финала ЧМ-2026
Президент – о сложностях трансферов в условиях войны
про продовження контракту, то чому не списав
про зарплату Матвія по новому контракту?
Не хватило кеби?))