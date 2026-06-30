Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 22:22 | Обновлено 30 июня 2026, 22:29
3325
3

Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо

Клуб продлит соглашение с Пономаренко и включит в него соответствующую оговорку

30 июня 2026, 22:22 | Обновлено 30 июня 2026, 22:29
3325
3 Comments
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Киевское «Динамо» продлит контракт с нападающим Матвеем Пономаренко.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, действующий контракт 19-летнего форварда рассчитан еще примерно на два с половиной года, однако руководство клуба решило досрочно продлить сотрудничество с одним из самых перспективных футболистов команды.

Сообщается, что братья Суркисы прибыли на тренировочный сбор «Динамо» в Австрии, где планируют завершить переговоры и подписать новый договор с игроком.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

По теме:
Кундул согласился перейти в Карпаты. Нужно подтверждение от Спортинга
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Лэмпард подписал контракт с новичком АПЛ
Не только легионеры. Александрию покинули еще 4 игрока
Игорь Суркис продление контракта Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(55)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Футбол | 30 июня 2026, 02:32 65
Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти
Первая сенсация в плей-офф. Парагвай выбил Германию в серии пенальти

Немецкая команда вылетела уже в 1/16 финала ЧМ-2026

Игорь СУРКИС: «Эти футболисты готовы убегать куда глаза глядят»
Футбол | 30 июня 2026, 21:02 0
Игорь СУРКИС: «Эти футболисты готовы убегать куда глаза глядят»
Игорь СУРКИС: «Эти футболисты готовы убегать куда глаза глядят»

Президент – о сложностях трансферов в условиях войны

Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Бокс | 30.06.2026, 07:35
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Большая сенсация. Усик хочет провести фантастический бой под конец карьеры
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Теннис | 30.06.2026, 20:23
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Футбол | 30.06.2026, 07:32
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
якшо цей авт0р списав у Бурбаса новину
про продовження контракту, то чому не списав
про зарплату Матвія по новому контракту?
Не хватило кеби?))
Ответить
0
Він куди розумніший однозвилинного Ваната, що буде кращі роки гнити в Сегунді.
Ответить
0
Звізда Матвію))) :-
Ответить
-2
Популярные новости
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
30.06.2026, 07:10 1
Футбол
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
29.06.2026, 07:06 9
Бокс
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 2
Бокс
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
30.06.2026, 03:22 2
Футбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
29.06.2026, 09:55 6
Бокс
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
Ярмоленко совместно с тренерами и боссами Динамо принял важное решение
29.06.2026, 15:33 2
Футбол
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
30.06.2026, 09:32 7
Футбол
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
Футболист сборной отказался играть за Динамо из-за своего соотечественника
29.06.2026, 06:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем