Пономаренко ждут в легендарном клубе. Отличный вариант для Матвея

Итальянский «Милан» внимательно следит за нападающим киевского «Динамо» Матвеем Пономаренко.

По информации источника, 20-летний украинец входит в список кандидатов на усиление линии атаки «россонери». Скауты итальянского гранда высоко оценивают способности форварда, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.