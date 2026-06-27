Пономаренко ждут в легендарном клубе. Отличный вариант для Матвея
Украинец может перейти в «Милан»
Итальянский «Милан» внимательно следит за нападающим киевского «Динамо» Матвеем Пономаренко.
По информации источника, 20-летний украинец входит в список кандидатов на усиление линии атаки «россонери». Скауты итальянского гранда высоко оценивают способности форварда, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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