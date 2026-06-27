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27 июня 2026, 22:47 |
1066
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Пономаренко ждут в легендарном клубе. Отличный вариант для Матвея

Украинец может перейти в «Милан»

27 июня 2026, 22:47 |
1066
2 Comments
Пономаренко ждут в легендарном клубе. Отличный вариант для Матвея
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Итальянский «Милан» внимательно следит за нападающим киевского «Динамо» Матвеем Пономаренко.

По информации источника, 20-летний украинец входит в список кандидатов на усиление линии атаки «россонери». Скауты итальянского гранда высоко оценивают способности форварда, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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пишуть, що хочуть продати Олійченка в Турцію. Трабзонспор його чекає
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+1
Олійченко переходе в Трабзонспорт, але перемовини ще тривають, Бетіс зробить свою пропозицію, нагадуєм, що, Олійченко назвав Мбаппе нехорошим словом.
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