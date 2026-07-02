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Чемпионат мира
02 июля 2026, 13:31 | Обновлено 02 июля 2026, 13:32
73
0

Герой Мексики: «Самое главное – это командная работа»

Хулиан Киньонес прокомментировал победу над Эквадором

02 июля 2026, 13:31 | Обновлено 02 июля 2026, 13:32
73
0
Герой Мексики: «Самое главное – это командная работа»
ФИФА
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Нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес прокомментировал победу над национальной сборной Эквадора (2:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года:

«Самое главное – это командная работа. Можно выделиться как отдельная личность, но это возможно только благодаря великолепной игре команды. Таков наш настрой. Мы должны продолжать бороться. Такова жизнь: ты борешься, борешься и борешься, пока не достигнешь желаемого. Спасибо всем, кто нас поддерживал и верил в нас».

В матче с Эквадором Хулиан Киньонес отличился забитым мячом и голевой передачей.

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Хулиан Киньонес сборная Мексики по футболу сборная Эквадора по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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