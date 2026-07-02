Герой Мексики: «Самое главное – это командная работа»

Нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес прокомментировал победу над национальной сборной Эквадора (2:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года:

«Самое главное – это командная работа. Можно выделиться как отдельная личность, но это возможно только благодаря великолепной игре команды. Таков наш настрой. Мы должны продолжать бороться. Такова жизнь: ты борешься, борешься и борешься, пока не достигнешь желаемого. Спасибо всем, кто нас поддерживал и верил в нас».

В матче с Эквадором Хулиан Киньонес отличился забитым мячом и голевой передачей.