Челси близок к подписанию игрока на замену Кукурелье

Лондонский «Челси» продвинулся в переговорах с «Райо Вальекано» по поводу трансфера 28-летнего левого защитника Пепа Чаваррии.

Футболист, которого столичный клуб рассматривает в качестве замены Марку Кукурелье, уже дал согласие на переход и согласовал условия личного контракта. Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что решающим фактором в выборе футболиста стала возможность работать с Хаби Алонсо.

В настоящее время «Челси» и «Райо» согласовывают последние детали сделки. Ожидается, что о переходе игрока будет объявлено в ближайшее время.

В прошлом сезоне Чаваррия провел в составе мадридского клуба 44 матча, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 10 миллионов евро.