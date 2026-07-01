Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси близок к подписанию игрока на замену Кукурелье
Англия
01 июля 2026, 14:58 |
451
0

Челси близок к подписанию игрока на замену Кукурелье

Пеп Чаваррия согласовал контракт с «синими»

01 июля 2026, 14:58 |
451
0
Челси близок к подписанию игрока на замену Кукурелье
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Чаваррия
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Лондонский «Челси» продвинулся в переговорах с «Райо Вальекано» по поводу трансфера 28-летнего левого защитника Пепа Чаваррии.

Футболист, которого столичный клуб рассматривает в качестве замены Марку Кукурелье, уже дал согласие на переход и согласовал условия личного контракта. Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что решающим фактором в выборе футболиста стала возможность работать с Хаби Алонсо.

В настоящее время «Челси» и «Райо» согласовывают последние детали сделки. Ожидается, что о переходе игрока будет объявлено в ближайшее время.

В прошлом сезоне Чаваррия провел в составе мадридского клуба 44 матча, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты отпустили полузащитника за границу
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр презентовал третьего новичка за день
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал экс-игрока Бетиса
Челси Райо Вальекано трансферы Хаби Алонсо чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Теннис | 01 июля 2026, 11:20 12
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне

Элина вылетела в первом раунде

Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Футбол | 01 июля 2026, 09:22 17
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо
Суркис уговорил игрока сборной Украины подписать контракт с Динамо

Клуб продлит соглашение с Пономаренко и включит в него соответствующую оговорку

Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Бокс | 01.07.2026, 03:44
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария назначила нового главного тренера
Баскетбол | 30.06.2026, 16:22
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария назначила нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария назначила нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал новичка за 55 млн фунтов
Футбол | 01.07.2026, 13:01
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал новичка за 55 млн фунтов
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал новичка за 55 млн фунтов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
01.07.2026, 06:43 2
Футбол
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
01.07.2026, 06:32 8
Бокс
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Точка поставлена. Определился клуб Яремчука на следующий сезон
30.06.2026, 09:32 7
Футбол
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
30.06.2026, 07:32 2
Футбол
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
01.07.2026, 08:15 17
Бокс
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
Свитолина проиграла Снигур в первом раунде Уимблдона
30.06.2026, 20:23 95
Теннис
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
30.06.2026, 03:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем