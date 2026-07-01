Челси близок к подписанию игрока на замену Кукурелье
Пеп Чаваррия согласовал контракт с «синими»
Лондонский «Челси» продвинулся в переговорах с «Райо Вальекано» по поводу трансфера 28-летнего левого защитника Пепа Чаваррии.
Футболист, которого столичный клуб рассматривает в качестве замены Марку Кукурелье, уже дал согласие на переход и согласовал условия личного контракта. Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что решающим фактором в выборе футболиста стала возможность работать с Хаби Алонсо.
В настоящее время «Челси» и «Райо» согласовывают последние детали сделки. Ожидается, что о переходе игрока будет объявлено в ближайшее время.
В прошлом сезоне Чаваррия провел в составе мадридского клуба 44 матча, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 10 миллионов евро.
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