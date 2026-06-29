Стало известно, сколько Ман Сити заплатил Челси за Мареску

29 июня 2026 года английский «Манчестер Сити» официально объявил о назначении итальянского специалиста Энцо Марески на должность главного тренера первой команды клуба.

За назначение тренера «горожанам» пришлось выплатить компенсацию его предыдущему клубу, лондонскому «Челси». По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, её размер составил 17 миллионов британских фунтов стерлингов.

Напомним, Энцо Мареска возглавил «Челси» летом 2024 года, но был уволен в январе 2026-го. С «синими» итальянец стал победителем клубного чемпионата мира и Лиги конференций.