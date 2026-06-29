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Англия
29 июня 2026, 20:48 |
453
0

Стало известно, сколько Ман Сити заплатил Челси за Мареску

Новый тренер обошелся горожан в 17 миллионов фунтов стерлингов

29 июня 2026, 20:48 |
453
0
Стало известно, сколько Ман Сити заплатил Челси за Мареску
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска
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29 июня 2026 года английский «Манчестер Сити» официально объявил о назначении итальянского специалиста Энцо Марески на должность главного тренера первой команды клуба.

За назначение тренера «горожанам» пришлось выплатить компенсацию его предыдущему клубу, лондонскому «Челси». По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, её размер составил 17 миллионов британских фунтов стерлингов.

Напомним, Энцо Мареска возглавил «Челси» летом 2024 года, но был уволен в январе 2026-го. С «синими» итальянец стал победителем клубного чемпионата мира и Лиги конференций.

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чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Энцо Мареска Челси Фабрицио Романо финансы
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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