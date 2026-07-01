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01 июля 2026, 14:08 |
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Клопп не против заменить Нагельсманна в сборной Германии

Но Нагельсманн также хочет остаться

01 июля 2026, 14:08 |
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Клопп не против заменить Нагельсманна в сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Нагельсманн и Клопп
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Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не против возглавить сборную Германии в случае увольнения Юлиана Нагельсманна.

После сенсационного вылета «бундестима» с ЧМ-2026, где немцы уступили в 1/16 финала сборной Парагвая (1:1, 3:4 по пенальти) Нагельсманн отказался уходить в отставку, заявив, что продолжит работу в команде до тех пор, пока Немецкий футбольный союз (DFB) будет ему доверять. У специалиста действующий контракт до 2028 года.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, окончательное решение по поводу тренера сборной Германии будет принято в ближайшее время. Клопп открыт для предложений и заинтересован в работе с «маншафт».

Нагельсманн возглавляет сборную Германии с 2023 года. В мировом рейтинге ФИФА команда занимает 10-е место.

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Юлиан Нагельсманн Юрген Клопп сборная Германии по футболу
Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
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