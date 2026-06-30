Известно, почему Нагельсманна не уволят после вылета сборной Германии

По информации немецких СМИ, Немецкий футбольный союз на этот момент не планирует увольнение тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна, несмотря на ранний вылет с ЧМ-2026.

Сообщается, что у специалиста контракт до Евро-2028 с зарплатой в 8 миллионов евро в год, поэтому увольнение вынудит платить огромную для федерации сумму компенсации.

Сам Нагельсманн после вылета дал понять, что уходить не собираетcя.

Германия в серии пенальти приграла Парагваю.