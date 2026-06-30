Чемпионат мира30 июня 2026, 15:25 | Обновлено 30 июня 2026, 15:43
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Известно, почему Нагельсманна не уволят после вылета сборной Германии
Очень большая компенсация
30 июня 2026, 15:25 | Обновлено 30 июня 2026, 15:43
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По информации немецких СМИ, Немецкий футбольный союз на этот момент не планирует увольнение тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна, несмотря на ранний вылет с ЧМ-2026.
Сообщается, что у специалиста контракт до Евро-2028 с зарплатой в 8 миллионов евро в год, поэтому увольнение вынудит платить огромную для федерации сумму компенсации.
Сам Нагельсманн после вылета дал понять, что уходить не собираетcя.
Германия в серии пенальти приграла Парагваю.
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Комментарии 2
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Это схоже на Сирожку Реброва. Тому тоже все пофиг было. Про@бали все возможное и невозможное, та и хер с ним.
Молодець навчився в Маурінью
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