Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, почему Нагельсманна не уволят после вылета сборной Германии
Чемпионат мира
30 июня 2026, 15:25 | Обновлено 30 июня 2026, 15:43
1113
2

Известно, почему Нагельсманна не уволят после вылета сборной Германии

Очень большая компенсация

30 июня 2026, 15:25 | Обновлено 30 июня 2026, 15:43
1113
2 Comments
Известно, почему Нагельсманна не уволят после вылета сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

По информации немецких СМИ, Немецкий футбольный союз на этот момент не планирует увольнение тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна, несмотря на ранний вылет с ЧМ-2026.

Сообщается, что у специалиста контракт до Евро-2028 с зарплатой в 8 миллионов евро в год, поэтому увольнение вынудит платить огромную для федерации сумму компенсации.

Сам Нагельсманн после вылета дал понять, что уходить не собираетcя.

Германия в серии пенальти приграла Парагваю.

По теме:
Домашний стадион как крепость. Мексика держит уникальный рекорд ЧМ
Франция – Швеция. Текстовая трансляция матча
Высокопоставленный чиновник США о вылете Ирана с ЧМ: «Я был очень счастлив»
Юлиан Нагельсманн ЧМ-2026 по футболу сборная Германии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Germany
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Футбол | 30 июня 2026, 06:55 77
Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды
Драма в лотерее. Марокко шокировало Нидерланды

Яркая команда Кумана отправляется домой

Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Бокс | 30 июня 2026, 05:45 7
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы

Лапин сказал, что украинец хочет сам определять соперников

Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Футбол | 30.06.2026, 03:22
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Лидс сделал предложение по японскому голкиперу
Футбол | 30.06.2026, 13:54
Лидс сделал предложение по японскому голкиперу
Лидс сделал предложение по японскому голкиперу
Суркис объявил цену на Матвея Пономаренко
Футбол | 30.06.2026, 09:02
Суркис объявил цену на Матвея Пономаренко
Суркис объявил цену на Матвея Пономаренко
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Это схоже на Сирожку Реброва. Тому тоже все пофиг было. Про@бали все возможное и невозможное, та и хер с ним.
Ответить
+3
Молодець навчився в Маурінью
Ответить
0
Популярные новости
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
29.06.2026, 09:55 6
Бокс
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 2
Бокс
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
29.06.2026, 10:25 7
Футбол
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
Серия прервана. Украина уступила вице-чемпионам мира в Лиге наций
28.06.2026, 16:02 33
Волейбол
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
29.06.2026, 07:06 9
Бокс
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
29.06.2026, 10:10 26
Футбол
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
Динамо решило купить еще одного француза. Ключевой трансфер
29.06.2026, 10:53 8
Футбол
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
Цыганков поговорил с украинцами и окончательно выбрал себе новый клуб
29.06.2026, 08:59 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем